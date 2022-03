Ex-Entwicklungsminister

12:05 Uhr

Aus Berlin zur Uno: Ein Besuch bei Gerd Müller in Wien

Neue Stadt, neue Aufgabe: Gerd Müller vor dem Uno-Gebäude in Wien.

Plus Nach 27 Jahren im Bundestag und acht Jahren als Entwicklungsminister hat Gerd Müller bei den Vereinten Nationen als Generaldirektor der Unido eine neue Aufgabe gefunden.

Von Rudi Wais

Die Wände sind noch kahl, die Regale noch so gut wie leer, den Schreibtisch von Gerd Müller allerdings ziert immerhin schon ein kleiner weißer Löwe aus Porzellan – ein Geschenk des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek, der vor kurzem in Wien war. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis im Vorraum von Müllers Bürotrakt das Allgäuer Bergpanorama hängt, das er sich gewünscht hat, und auf der anderen Seite eine Bildergalerie des Kinderhilfswerks Unicef, die der Neue hier gerne sähe. Die Mühlen der Vereinten Nationen mahlen langsam, nicht nur, aber auch in Einrichtungsfragen.

