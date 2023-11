Ex-Premier David Cameron wird britischer Außenminister

Wie der britische Regierungssitz mitteilte, wurde der frühere Regierungschef David Cameron zum neuen Außenminister seines Landes ernannt.

David Cameron ist der neue britische Außenminister. Das ist seit Montagmorgen bekannt. Kurz zuvor wurde die bisherige Innenministerin Suelle Braverman aus ihrem Amt entlassen. James Cleverly, bisheriger Außerminister, übernimmt ihr Amt. David Cameron, der wiederum auf Cleverly folgt, war von 2010 bis 2016 Premierminister des Vereinigten Königreiches.

Wie bekannt geworden war, wolle Premierminister Rishi Sunak sein Kabinett umbilden. Die nun entlassene Innenministerin Suelle Bravermann hatte wiederholt für Kontroversen gesorgt. Zuletzt hatte sie sich in einem Artikel der Zeitung The Times zum Vorgehen der Polizei gegen rechte Proteste und propalästinensische Gruppierungen geäußert und damit für Aufruhr gesorgt. Im September hatte sie die heutige Relevanz der Genfer Flüchtlingskonvention infrage gestellt.

Neuer britischer Außenminister David Cameron initiierte das Brexit-Referendum

Der britische Politiker ist Mitglied der Konservativen Partei und war Initiator des Referendums über die Unabhängigkeit Schottlands sowie des Brexit-Referendums. Nach der Entscheidung der Wähler, den Brexit zu vollziehen, trat er als Premier-Minister zurück. Er hatte für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union plädiert. Auf ihn folgten Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss und Rishi Sunak als neue Premierminister. Seitdem war Cameron als einfacher Abgeordneter in seiner Partei tätig.

