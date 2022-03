Christian Lindner: „Wir werden Menschen vor dem Verlust ihrer Existenz schützen“

Exklusiv Finanzminister warnt zugleich davor, dass der Staat den allgemeinen Wohlstandsverlust, der durch die Ukraine-Krise entsteht, nicht ausgleichen kann.

Finanzminister Christian Lindner warnt vor übertriebenen Erwartungen an die Leistungsfähigkeit des Staates in der Ukraine-Krise. „Klar ist: Wir werden reagieren“, betonte der FDP-Politiker in einem Interview mit unserer Redaktion. Einen allgemeinen Verlust an Wohlstand, der sich aus steigenden Weltmarktpreisen für Energieimporte ergebe, könne der Staat aber ebenso wenig ausgleichen wie das individuelle unternehmerische Risiko. „Ich kann aber versichern, dass wir Schocks abfedern und Menschen vor dem Verlust ihrer Existenz schützen werden“, sagte Lindner. „Wir müssen als Solidargemeinschaft zusammenstehen. Unser Staat hat dazu die Möglichkeiten.“

Lindner warnt Union vor Blockadehaltung bei Bundeswehr

Gleichzeitig verteidigte Lindner den von ihm vorgeschlagenen Tank-Rabatt für Autofahrer gegen Kritik aus SPD, Grünen und Union. Er sei für andere Ideen offen, versicherte er. „Eine Krise ist aber nicht der richtige Zeitpunkt, grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Auto zu diskutieren oder Verteilungsdebatten auszufechten.“ Und weiter: „Es muss etwas passieren. Wir sollten in der ganzen Breite der Gesellschaft entlasten.“

Die Union warnte er davor, das geplante 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr in Bundestag und Bundesrat zu blockieren – die hatte als Oppositionspartei ihren Widerstand angekündigt. „Ohne die Zustimmung der Union ist eine so schnelle Stärkung der Bundeswehr nicht möglich“, sagte Lindner. „Der Verteidigungshaushalt reicht mit etwa 50 Milliarden Euro bei weitem nicht aus.“ Er wolle weder die Schuldenbremse aufweichen, noch die Steuern erhöhen oder einen neuen Solidaritätszuschlag erheben. „Steuererhöhungen wären nicht nur Gift für die wirtschaftliche Erholung, sie wären auch unfair.“

