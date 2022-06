FDP dringt auf schnelle direkte Marder-Lieferung an Ukraine

Exklusiv Die FDP will einen Konsens für eine Exportgenehmigung für Marder-Schützenpanzer in der Bundesregierung erzielen.

Die FDP will in der Regierungskoalition auf eine schnelle direkte Lieferung von Marder-Schützenpanzer an die Ukraine dringen. Die Bundesregierung solle beim Schützenpanzer Marder den Ukrainern mehr Unterstützung zukommen lassen, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef Alexander Graf Lambsdorff unserer Redaktion. „Auch wir als FDP sagen, Deutschland kann und sollte mehr tun“, betonte der Außenpolitiker. „Wir wünschen uns, dass wir hierzu in der Bundesregierung einen Konsens erzielen“, betonte er.

FDP-Fraktionsvize erklärt Zurückhaltung bei der Lieferung von Kampfpanzern

Die Marder seien Schützen- und keine Kampfpanzer, betonte Lambsdorff. „Sie stehen auf dem Hof bereit, sie könnten aufbereitet und geliefert werden“, fügte er hinzu. „Wir sind als FDP der Meinung, dass dies auch geschehen soll.“

Lambsdorff sprach sich jedoch zurückhaltend gegenüber einer Lieferung der von der Ukraine ebenfalls gewünschten Leopard-I-Panzer. „Beim Leopard schauen wir, was die Verbündeten machen“, sagte der FDP-Fraktionsvize. „In der Ukraine gibt es weder französische noch britische, italienische oder amerikanische Kampfpanzer. Insofern gibt es auch keinen deutschen Leopard-Panzer.“

Dies ändere sich auch nicht durch die geplante Lieferung der Haubitze-2000-Panzer. „Haubitzen sind keine Gefechtsfeldwaffen und sind deshalb auch nicht mit Kampfpanzern zu verwechseln, die unmittelbare Kämpfe austragen können“, betonte Lambsdorff.

