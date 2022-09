Grüne dringen nach Erfolgen ukrainischer Gegenoffensive auf mehr deutsche Lieferungen schwerer Waffen

Exklusiv Parteichef Omid Nouripour fordert eine Direktlieferung statt den Ringtausch von schweren Waffen. Er schließt die Unterstützung mit Leopard-II-Panzern nicht aus.

Die Grünen fordern nach den jüngsten Gebietsgewinnen des ukrainischen Militärs bei der Gegenoffensive gegen die russische Armee mehr deutsche Waffenunterstützung für die Regierung in Kiew. „Gerade jetzt, bevor der Winter kommt, müssen wir die Ukraine dabei unterstützen, in diesem Jahr noch so viel wie möglich von ihrem eigenen Land zu befreien“, sagte Grünen-Chef-Nouripour unserer Redaktion. „Alle in der Regierung wissen indes, dass noch mehr möglich wäre“, betonte Nouripour. „Da sollte nicht nur im Ringtausch, sondern wo möglich auch direkt aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie geliefert werden“, brachte der Grünen-Vorsitzende dabei auch Panzerlieferungen ins Spiel.

Nouripour ließ dabei offen, ob dies auch die Lieferung des von der Ukraine geforderten Leopard-II-Panzer beinhalten solle, der neben dem Schützenpanzer Marder Teil des Ringtausches ist. „Wir müssen uns im Verbund mit unseren Alliierten bewegen“, sagte er. „Das ist wichtiger als die Debatte um einzelne Waffensysteme“, sagte er. „Wir müssen den Bedarf der Ukraine nach Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen“, forderte der Grünen-Politiker. „Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen auch für unsere Demokratie und Art zu leben, unsere Freiheit“, betont er. . „Und die Ukraine hat gemäß UN-Charta ein Recht auf Selbstverteidigung. Darin unterstützen wir Kiew, nach Kräften und aus voller Überzeugung.“ (AZ)

