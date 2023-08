Ricarda Lang bereut Koalition mit SPD und FDP trotz Dauerstreits nicht

Exklusiv Im Interview zeigt sich Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang optimistisch. Obwohl es in der Ampel Streit gebe, blicke sie nach vorn. Zurück in die Opposition wolle niemand.

Trotz des Dauerstreits in der Ampel bereut es die Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang nicht, eine Koalition mit SPD und FDP eingegangen zu sein. „Im Gegenteil“, sagt sie im Interview mit unserer Redaktion am Montag. Trotz mancher Unkenrufe bringe das Bündnis das Land voran. „Letztes Jahr hieß es, es werde bundesweite Blackouts geben und einen Winter der Wut. All das ist nicht eingetreten, weil wir schnell gehandelt haben“, sagt sie. Gleichzeitig werde das Land etwa mit dem Staatsangehörigkeitsrecht zukunftsfest gemacht. „ Aber ich weiß, dass davon oft zu wenig ankommt im Land, weil wir zu viel miteinander streiten“, sagt sie. „Das ist die Aufgabe: ruhiger miteinander zu regieren und uns auf das zu fokussieren, was den Menschen wichtig ist.“

Grünen-Vorsitzende Lang: In den 16 Jahren unter Merkel wurde viel liegen gelassen

Doch trotz aller Zugeständnisse, die auch die Grünen machen mussten, sei die Stimmung in der Partei gut. „Wir haben 16 Jahre Opposition hinter uns, in denen wir zusehen mussten, wie viel zu viel liegen gelassen wurde“, sagt Lang. „Ich kenne niemanden in der Partei, der dahin zurückwill.“ (AZ)

