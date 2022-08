Explosion im Libanon

vor 16 Min.

Mit den Türmen stürzt in Beirut die Hoffnung ein

Plus Eine gigantische Explosion erschütterte 2020 den Hafen von Beirut. Jetzt fallen auch die Getreidesilos dort zusammen. Der Regierung kommt ihr Zerfall gerade recht.

Von Julia Neumann

Der Hafen von Beirut gleicht einem endzeitlichen Filmset. An der Zufahrtsstraße zum Explosionsort stehen ausgebrannte Trucks und Autos auf einer Parkfläche, ihnen gegenüber liegt ein riesiger Haufen Müll: Plastik, Aluminium, Ziegelsteine und ganze Metallgerüste, dazwischen ein alter Zaun, Schreibtischstühle und darin verloren ein Bademantel. Etwas weiter das ausgebrannte Gerüst einer Lagerhalle. In zerknautschten Containern liegen noch Säcke, die auseinanderfallen. Aus Hügeln von gelb-braunem Weizen erheben sich die Getreidesilos aus Beton rund 50 Meter in die Höhe, ihre nördliche Seite ist zerfetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

