Geldautomat gesprengt – Bewohner müssen Wohnungen verlassen

Unbekannte haben in Marburg einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, mussten mehrere Menschen in der Nacht zu Montag ihre über der Bank gelegenen Wohnungen verlassen, weil Rauch in die Räume gezogen war. Zwei Tatverdächtige flüchteten mit einem Auto in Richtung Südbahnhof. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Zuvor berichtete der private Rundfunksender «Hitradio FFH».