Nach Explosion in der Kölner Innenstadt: Polizei geht von Vorsatz aus

Nach einer Explosion an einem Gebäude in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nach einem Mann. Der Gesuchte dürfte „mit der Tat im Zusammenhang stehen“, wie die Ermittler am Vormittag erklärten. Nach der Detonation sei er weggelaufen. Es gebe „Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung“.

Bei der Explosion in einem Hauseingang war am frühen Montagmorgen eine Person leicht verletzt und Türen sowie Fenster stark beschädigt worden. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 53 Jahre alten Mann, der am Tatort als Reinigungskraft im Einsatz war, wie die Polizei weiter mitteilte. Laut Angaben der BILD soll die Explosion im Eingangsbereich eines Restaurants stattgefunden haben. In dem Gebäude seien zudem mehrere Büros untergebracht.

Wegen einer Explosion wurde die Kölner Innenstadt am Montagmorgen weiträumig gesperrt

Am Montagmorgen hatte die Polizei den Bereich am Hohenzollernring zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz zunächst weiträumig abgesperrt, mittlerweile wurde der Bereich aber wieder freigegeben. Über mögliche weitere Verletzte oder die Ursache der Explosion machte sie zunächst keine Angaben. (mit dpa)