Extremismus: Nicht zur Haft angetreten: Behörden fahnden nach Liebich

Extremismus

Nicht zur Haft angetreten: Behörden fahnden nach Liebich

Bis zum Abend sollte die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich ihre Haft im Frauengefängnis Chemnitz antreten. Doch sie kommt nicht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Behörden warteten vergeblich auf Rechtsextremistin Liebich.
    Behörden warteten vergeblich auf Rechtsextremistin Liebich. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Die verurteilte Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich hat ihre Haftstrafe im Frauengefängnis Chemnitz nicht angetreten und wird deshalb nun von den Behörden gesucht. «Frau Liebich war bis heute um 18 Uhr zum Haftantritt geladen», sagte Staatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich allerdings nicht gestellt.

    Gegen Liebich ergehe nun ein Vollstreckungshaftbefehl, erklärte Cernota. Nach ihr werde gefahndet. Dazu, wie die Fahndungsmaßnahmen aussehen, machte Cernota «aus operativtaktischen Gründen» keine Angaben. Liebich war im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden - damals noch als Sven Liebich.

    Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist ihre Haft nicht angetreten. (Archivbild)
    Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ist ihre Haft nicht angetreten. (Archivbild) Foto: Sebastian Willnow/dpa
