Was steigende Zinsen für die Bürger bedeuten

Plus Strafgebühren verschwinden, Festgeld lohnt wieder etwas, Bauzinsen könnten steigen: Höhere Zinsen wirken sich auf viele Lebensbereiche aus.

Die höchste Inflation seit der Euro-Einführung von 8,6 Prozent und der öffentliche Druck haben die Europäische Zentralbank zu einem entschiedenen Gegensteuern gezwungen. Die Notenbank erhöhte am Donnerstag die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch im Juni nur mit einem kleinen Schritt von 0,25 Prozentpunkten geliebäugelt hatte.