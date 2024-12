Angriff in Bad Reichenhall - Bisher keine Spur zum Täter

Nach dem Angriff auf einen 66-Jährigen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Oberbayern ist die Suche nach dem Täter bislang ohne Erfolg geblieben. Eine heiße Spur gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien nach wie vor unklar.

Ein Unbekannter hatte am Mittwoch vergangener Woche den Mann auf dem Parkplatz in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) attackiert und mit einem Gegenstand am Oberkörper verletzt. Danach flüchtete er zu Fuß. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, sagen die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Der 66-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Angriff sei für diesen wie aus heiterem Himmel gekommen, sagte der Polizeisprecher. Den Angreifer habe dieser laut Aussage nicht gekannt. Momentan deute alles darauf hin, dass der 66-Jährige ein Zufallsopfer gewesen sei.