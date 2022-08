Streit um Grundsicherung - wann gibt es mehr Geld für Kinder?

Exklusiv Die Kindergrundsicherung soll Familien helfen. Doch noch ist nichts entschieden. CSU-Vize Dorothee Bär wirft Bundesfamilienministerin Lisa Paus vor, das Projekt zu verschleppen.

Die Kindergrundsicherung gehört zu den ambitioniertesten Projekten der Ampel-Koalition. Insgesamt sieben Ministerien arbeiten derzeit an den Plänen, die Deutschland familienfreundlicher machen und die wachsende Kinderarmut bekämpfen sollen. Federführend ist Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Die Grünen-Politikerin hofft, „dass wir Ende nächsten Jahres mit dem Gesetz dann auch fertig sind“. Doch die Opposition wirft der Regierung vor, die Umsetzung der Kindergrundsicherung zu verschleppen.

Familienministerium will Kindergrundsicherung noch in dieser Legislaturperiode

„Wenn die Koalition in dem Tempo weitermacht, erleidet das Projekt noch vor Ende der Legislaturperiode Schiffbruch“, sagte die stellvertretende CSU-Chefin Dorothee Bär im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie wollte wissen, wie weit die Planungen sind und stellte eine schriftliche Anfrage an das Familienministerium. „Ziel ist es, noch in dieser Legislaturperiode mit der neuen Kindergrundsicherung mehr Familien mit Unterstützungsbedarf zu erreichen und mehr Kinder aus der Armut zu holen“, heißt es in der Antwort von Staatssekretärin Ekin Deligöz, die unserer Redaktion vorliegt.

Arbeitsgruppen haben zum Teil noch gar nicht getagt

Doch Bär glaubt nicht, dass dieses Ziel erreicht wird. „Die Kindergrundsicherung ist das vermeintliche Flaggschiff von Ministerin Paus und der Koalition. Fast ein Jahr nach der Bundestagswahl haben verschiedene Arbeitsgruppen noch gar nicht getagt, andere Gruppen tagen lediglich alle sechs bis acht Wochen“, monierte die CSU-Abgeordnete. Letzteres geht aus der Antwort auf ihre Anfrage hervor. „Ministerin Paus muss endlich Schwung in die Arbeit bringen, wenn sie Familien in dieser Legislaturperiode noch ernsthaft helfen will“, forderte Bär. Andernfalls erfülle „die Koalition einmal mehr nicht den eigens gesetzten Zeitplan und die Familien in Deutschland werden zum großen Verlierer dieser Bundesregierung.“

Jedes Kind soll einen Garantiebetrag bekommen, unabhängig vom Einkommen der Eltern

Die geplante Kindergrundsicherung sieht einen Garantiebetrag vor, der für jedes Kind unabhängig von der Finanzkraft der Familien gleich hoch sein soll. Darüber hinaus soll es einen gestaffelten Zusatzbetrag geben, der sich am Einkommen der Eltern orientiert. „Finanzielle Sicherheit ist die Grundbedingung für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land“, betonte Paus kürzlich. Die Familienministerin will mit der Kindergrundsicherung verschiedene staatliche Leistungen zusammenfassen, die es teilweise bereits gibt, und für die Kinder noch etwas obendrauf legen.

CSU-Politikern Bär kritisiert, dass mit Verweis auf das Prestigeprojekt, um dessen Finanzierung noch gerungen wird, andere Ideen von der Bundesregierung nicht ernsthaft verfolgt werden: „Nahezu alle unsere Vorschläge zur finanziellen Entlastung für Familien lehnen die Ampel-Fraktionen mit Verweis auf die Kindergrundsicherung als Lösung für alle Probleme ab.“

