Der FC Bayern wechselt die Bank

Kunden der Hypo Verinsbank (HVB) besitzen sie womöglich noch: die Giro- oder Debit-Karte mit FC-Bayern-Logo. 20 Jahre lang war die große HVB mit Sitz in München-Bogenhausen Finanzpartner des Münchener Erfolgsvereins. 20 Jahre lang stand der Name der Bank auf den Überweisungen des Vereins. Seit erstem Juli jedoch hat der FCB einen neuen Finanzpartner: die wesentlich kleinere „meine Volksbank Raiffeisenbank eG“ (VR-Bank) mit Sitz in Rosenheim.

FC Bayern wählt Regionalbank als Partner

Die Entscheidung mutet erst einmal merkwürdig an. Eine kleine Provinzbank aus einer Stadt, die sechsmal weniger Einwohner hat als der FC Bayern Mitglieder? „Wir sind eine Regionalbank, das ist richtig“, sagte ein Sprecher der Rosenheimer Volks- und Raiffeisenbank im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings sei sie auch die größte Genossenschaftsbank in Bayern, die fünftgrößte Genossenschaftsbank Deutschlands. Verein und Bank seien zudem beide „starke, regional verwurzelte Institutionen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bank und FCB. Beide eine „der Glaube an Zusammenhalt, Leistungsbereitschaft und Fairness“, so der Volksbank-Chef Wolfgang Altmüller.

Legendäres Festgeldkonto des FCB wandert nach Rosenheim

Dennoch: mit der Hypo Vereinsbank, die zur großen italienischen Finanz-Holding UniCredit gehört, können die Rosenheimer nicht mithalten. Die Bilanzsumme der HVB für das Jahr 2024 ist mit circa 263 Milliarden Euro mehr als 200 Mal so groß wie die des neuen FCB-Partners. Bei der HVB arbeiten mehr als 10.000 Menschen, bei der Volks- und Raiffeisenbank in Rosenheim nur 1353. Mit dem Wechsel wandert nun auch das legendäre Festgeldkonto der Bayern nach Rosenheim. Dass dieses nicht mehr so prall gefüllt ist, wie einst, ist schon länger bekannt.

Ob tatsächlich die Finanzlage des FCB ein Grund für den Wechsel zur kleineren Bank ist, dazu hält sich der Verein bedeckt. Ein Sprecher des Vereins sagte unserer Redaktion, dass solche Entscheidungen nicht alleine auf der Grundlage von Bilanzsummen getroffen würden. Vom stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Bayern, Michael Diederich, heißt es überdies, der neue Partner aus Rosenheim stünde für „Tradition“ und „Teilhabe“ – genau wie der FCB.

Bekannt wurde die Entscheidung durch einen tz-Bericht im Dezember. Wie lange der Wechsel schon damals beschlossene Sache war, ist unklar. Allerdings stand – so schreibt die Zeitung – schon im Oktober ein Werbebanner der Rosenheimer Bank hinter Uli Hoeneß auf der Bühne, als dieser für eine Vortragsreihe im Landkreis unterwegs war.

Früherer Vorstandssprecher der Hypo Vereinsbank fädelte Deal mit neuer Bank ein

Dass ausgerechnet Michael Diederich den neuen Deal als Finanzvorstand des Vereins eingefädelt hat, ist bemerkenswert, war er doch Vorstandssprecher bei der Hypo Vereinsbank, bevor er 2023 in den Vorstand des FCB wechselte. Ob Persönliches einer Fortsetzung der Partnerschaft von FCB und HVB im Weg stand, ist allerdings unwahrscheinlich. Die Trennung sei „einvernehmlich im Rahmen anderer Ausrichtungen beider Partner“ getroffen worden, steht in einer gemeinsamen Mitteilung der Hypo Vereinsbank und des FCB. Ein Sprecher der HVB betonte gegenüber unserer Redaktion, dass rein geschäftliche Gründe tragend waren.

Kunden der Hypo-Vereinsbank, die ein Fan-Konto hatten, können dieses laut der Bank nun als normales Konto weiterführen. Die Karten mit FC-Bayern-Motiv hingegen wurden zum 30. Juni gekündigt und auch alle Fan-Vorteile entfallen, darunter fünf Prozent Rabatt in FCB-Fangeschäften, Zugriff auf den Premium-Ticket-Server sowie kostenfreier Zugang zum FCB Museum. Bankkarten mit FCB-Motiv sowie eine Online-Banking-App in Vereinsfarben gibt es seit gestern nur noch bei der Bank in Rosenheim.