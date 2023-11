Wetten, dass Thomas Gottschalk noch einmal überziehen wird?

Noch ein allerletztes Mal entzündet das ZDF sein Fernseh-Lagerfeuer von einst. Wetten, dass wieder gewettet wird?

Wetten, dass ... Thomas Gottschalk am Samstag in Offenburg wieder ein außergewöhnliches Outfit tragen wird? Und wetten, dass am Samstag in der Baden-Arena wieder eine erhöhte Promi-Dichte zu erwarten ist? Dann wird dort nämlich ein allerletztes Mal das TV-Lagerfeuer namens "Wetten, dass...?" entzündet, das einmal an Samstagabenden Millionen Menschen vor den Bildschirm brachte, jung und alt, quer durch alle Schichten.

Und wetten, dass mindestens 500 Eltern ihren Kindern erklären werden, dass sie diese Sendung in ihrer Kindheit regelmäßig gesehen haben? Und dass sie erzählen, wie das analoge Fernsehland funktioniert hat, also dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche gesehen haben, und dass es bei "Wetten, dass...?" kuriose Wetten zu sehen gab, dass eine Fernseh-Nation sich an Filigran-Baggerfahrern ergötzen konnte, und dass dort gleichzeitig die größten Weltstars auftraten. Und einen Wettskandal gab es auch (Stichwort – Buntstifte). Hoffentlich erklären die Kinder dann ihren Eltern als Gegenleistung, wie das heute auf Youtube und Co. funktioniert und warum "7 versus Wild" dort so populär ist, wie es "Wetten, dass...?" einmal war.

Und wetten, dass die drei Stunden geplante Sendezeit doch nicht ganz reichen werden und Thomas Gottschalk ein letztes Mal den Kollegen des "heute-journal" und des "aktuellen sportstudio" Geduld abverlangen wird, weil "Wetten, dass...?" ein wenig überzieht? Oder schafft er es einmal, in der Zeit zu bleiben? Und wetten, dass es nach der allerletzten Ausgabe von "Wetten, dass...?" noch eine allerallerletzte Ausgabe 2024 mit Thomas Gottschalk geben wird? Ja? Dann topp, die Wette gilt!

