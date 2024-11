TV-Moderator Jörg Wontorra für drei Stunden im Gefängnis

Der langjährige TV-Moderator und Sportreporter Jörg Wontorra (75) ist bei einem Aufenthalt im südspanischen Marbella für kurze Zeit von der Polizei festgenommen und in ein Gefängnis gebracht worden. Drei Stunden habe er in der Gefängniszelle verbracht, sagte Wontorra auf dpa-Anfrage und bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Bild», die zuerst berichtet hatte.

Der Grund für die Festnahme war demnach ein Verkehrsdelikt, in das der Fußballexperte vor einem halben Jahr verwickelt gewesen sein soll. Eine polizeiliche Vorladung hatte ihn laut dem Blatt jedoch nicht erreicht, da Wontorra offiziell nicht in Spanien gemeldet ist.

Er musste Handy, Uhr und Brieftasche abgeben

«Ich habe schon viel erlebt. Aber dass ich mit 75 Jahren noch eine Knastzelle von innen sehe, hätte ich auch nicht erwartet», sagte Wontorra der «Bild». Demnach schlug in einem Computer offenbar ein Alarm an, als der TV-Moderator in einem Hotel eincheckte.

Morgens nahmen ihn dann fünf Polizisten fest und brachten ihn in einer Zelle für Untersuchungshäftlinge im Gefängnis von Marbella unter, wie die Zeitung weiter berichtete. Handy, Uhr und Brieftasche habe Wontorra abgegeben müssen. Ein spanischer Anwalt sorgte mit einer Bürgschaft dann dafür, dass der Vater der ebenfalls bekannten Fernsehmoderatorin Laura Wontorra (35) das Gefängnis wieder verlassen konnte.