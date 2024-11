Gewalttat in Ludwigshafen - Mann aus Stuttgart in U-Haft

Wegen dringenden Tatverdachts des erpresserischen Menschenraubs sitzt ein Mann aus Stuttgart in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige sei nach einem Vorfall in Rheinland-Pfalz festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) mit.

Demnach sollen mehrere Männer am Abend des 3. November in Ludwigshafen einen 25-Jährigen angegriffen und gewaltsam in ein Auto gezogen haben. Die Täter forderten der Anklagebehörde zufolge von der Lebensgefährtin 10.000 Euro zur Freilassung. Nach mehreren Telefonaten sei der Mann am frühen Morgen des 4. November ohne Zahlung eines Lösegelds in Ludwigshafen freigelassen worden. Er sei bei der Tat leicht verletzt worden.

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen sei der Mann aus Stuttgart als Tatverdächtiger identifiziert und am 20. November festgenommen werden. Ein Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der 24-Jährige sitzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu weiteren Tätern und den Hintergründen der Tat dauern an.