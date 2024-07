Tatverdächtige nach Messerangriff gefasst

Eine wegen eines Messerangriffs in Baden-Württemberg tatverdächtige Frau ist am Donnerstagabend nahe Zwickau in Sachsen festgenommen worden. Die 33-Jährige war nach dem Vorfall bei Aalen mit dem Auto geflohen, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Durch eine Handyortung fand die Polizei heraus, dass die Frau in Richtung Sachsen fuhr.

Den Einsatzkräften der sächsischen und bayerischen Polizei gelang es, das Auto auf der A72 an der Anschlussstelle Zwickau-Ost zu stoppen. Die Frau habe mehrere Waffen mit sich geführt, außerdem habe sich ein 13-jähriger Beifahrer mit im Auto befunden, teilte die Polizei mit. Dieser konnte unverletzt aus dem Wagen gerettet werden. Weitere Informationen zu dem Vorfall in Baden-Württemberg wurden vorerst nicht bekannt.