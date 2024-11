Neuer Chatbot beantwortet Steuerfragen

Hessens Steuerverwaltung bietet bei Fragen zum Steuerrecht Antworten eines neuen virtuellen Assistenten an. Der Steuerchatbot findet sich im Internet bei finanzamt.hessen.de oder direkt bei übersteuerchatbot.de. Finanzminister Alexander Lorz (CDU) teilte mit: «Rund um die Uhr erreichbar und hilfreich bei allgemeinen steuerlichen Fragen: Das ist der neue Steuerchatbot, an den sich die Bürgerinnen und Bürger in unseremdigitalen Finanzamt wenden können.» Laut der Frankfurter Oberfinanzpräsidentin Konstanze Bepperling ermöglicht der digitale Assistent, «noch schneller auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger einzugehen und ihre Anliegen unkompliziert zu lösen».

Bei seinem Aufruf teilt der Steuerchatbot mit: «Da ich noch sehr jung bin, bitte ich um etwas Geduld und Nachsicht, wenn ich die eine oder andere Frage nicht verstehe oder Ihnen keine Antwort geben kann.» Minister Lorz erklärte: «Er lernt umso mehr hinzu, je mehr er genutzt wird. Probieren Sie es also gerne aus, mit dem Finanzamt zu chatten!»

Bot versteht auch Fremdsprachen

Bei dem Bot handelt es sich laut der Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt um ein bundeseinheitliches Informationsangebot der Steuerverwaltungen der Länder. Der digitale Sprachassistent beantworte in der ersten Ausbaustufe Steuerfragen zur Einkommen-, Lohn- und Umsatzsteuer sowie zur Abgabenordnung. Persönliche Daten seien nicht nötig, da der OFD zufolge «die Auskünfte allgemein und nicht auf den individuellen steuerlichen Einzelfall bezogen sind». Der Bot verstehe auch Englisch und Französisch.