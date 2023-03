Kanzleramts-Erweiterung

vor 25 Min.

Lindner will Neubau-Pläne für Finanzministerium stoppen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will eine geplante Erweiterung des Finanzministeriums stoppen.

Finanzminister Christian Lindner fiel jüngst mit Kritik an dem geplanten Erweiterungsbau des Kanzleramts auf. Nun will er auch Neubau-Pläne am Finanzministerium stoppen.

