FDP-Chef Christian Lindner zu Besuch in Marokko: Ein paar Tage König

Plus Christian Lindners FDP geht es schlecht. Doch bei seiner Marokko-Reise bekommt er überall Lob und Bewunderung. Was davon kann er nach Hause retten?

Auf einer Dachterrasse über der Altstadt von Marrakesch geht es Christian Lindner sichtlich gut. Die Hitze des Tages ist der schmeichelnden Milde der Nacht gewichen. Scheinwerfer tauchen die alten Mauern der Stadt in ein rötliches Licht. Teppiche sind ausgelegt, Kerzen brennen. Nicht weit entfernt erleuchten tausend Lichter den berühmten Platz der Gaukler. Lindner hat den Anzug und Krawatte gegen Jeans und weißes Hemd getauscht. Er scherzt und lacht, platziert ironische Spitzen. Und erklärt zwei Stunden seinen Kurs. Der Minister hat seine Delegation zu einer Abendveranstaltung eingeladen.

In der marokkanischen Königsstadt ist die internationale Finanzelite für eine Woche zum Herbstreffen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank zusammenkommen. Lindner ist hier der Finanzminister einer bedeutenden Industriemacht. Er ist der Mann, der weniger Schulden macht, den Haushalt zurück ins Lot fügt. Solidität. Die Staatsanleihen Deutschlands gehören zum internationalen Goldstandard. Alle großen Ratingagenturen bescheinigen der Bundesrepublik die bestmögliche Bonität. "Deutschland ist ein Stabilitätsanker", erklärt Lindner immer wieder zwischen den Treffen mit Amtskollegen, Währungshütern, Bankerinnen und Bankern.