Maskierte schleichen durch Linsengericht - zwei Festnahmen

Nachdem ein Zeuge mehrere maskierte Männer in einem Wohngebiet in Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) beobachtete, hat die Polizei zwei Verdächtige vorläufig festgenommen. Ein dritter Verdächtiger, der mit dem Duo unterwegs gewesen sein soll, habe bislang nicht gefasst werden können, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, als er mehrere Männer um die Häuser schleichen sah. Anschließend fuhren sie in einem Transporter davon.

Als die Beamten den Wagen entdeckten und anhalten wollten, flüchteten die Verdächtigen teils über eine Autobahn. Schließlich konnte die Polizei zwei der Männer fassen. Im Transporter fanden die Ermittler den Angaben nach eine Sturmhaube. Bei dem 42-jährigen festgenommenen Fahrer des Wagens entdeckten sie außerdem Drogen und größere Summen Bargeld. Er soll berauscht und ohne Führerschein am Steuer gesessen und während der Flucht mehrfach gegen Verkehrsregeln verstoßen haben. Die Beamten suchen weitere Zeugen.