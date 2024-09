International gesuchter Verbrecher am Flughafen gefasst

Die Bundespolizei hat am Flughafen Stuttgart einen Mann gefasst, der von den griechischen Behörden mit einem Europäischen Haftbefehl gesucht wurde. Der 39-Jährige kam mit einem Flug aus Pristina (Republik Kosovo) an, teilte die Polizei mit. Der Albaner war 2014 in Griechenland zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Totschlags und illegalen Waffenbesitzes und -gebrauchs verurteilt worden.

Anfang 2023 entkam der Mann während einer Haftlockerung. In Stuttgart wurde er einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Nun soll das Oberlandesgericht über seine Auslieferung nach Griechenland entscheiden.