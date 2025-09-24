Erzbischof fordert: Migranten nicht verantwortlich machen für Probleme

„Wir schaffen das“: Zehn Jahre ist Angela Merkels berühmter Satz nun alt. Die Altkanzlerin hat ihn und ihre „Politik der offenen Grenzen“ zuletzt vehement verteidigt. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte sie, und sie klang dabei kämpferisch: „Hätten wir uns mit Wasserwerfern an die Grenze gestellt? Und was wäre mit unseren Werten gewesen?“ Kämpferisch gaben sich am Mittwoch auch Vertreter der katholischen Kirche, als sie im Rahmen der laufenden Herbst-Vollversammlung der deutschen Bischöfe in Fulda die katholische Flüchtlingshilfe seit 2015 bilanzierten.

Erzbischof Heße: „Was wir nicht brauchen, sind polemische Debatten“

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, Sonderbeauftragter für Flüchtlingsfragen der Deutschen Bischofskonferenz, machte ein „raueres Klima“ – selbst in den Diözesen – aus, manch einer stelle gar das kirchliche Flüchtlingsengagement infrage. Der Platz der Kirche müsse aber an der Seite der Schutzsuchenden sein: „Davon können wir keinen Millimeter abweichen.“ Es verbiete sich, betonte Heße, „die Migranten verantwortlich zu machen für Probleme, die wir in unserem Land haben – die hätten wir auch ohne die Migranten“. Diese Probleme müssten gelöst werden. Der Erzbischof nannte in diesem Zusammenhang marode Infrastruktur und Probleme der Schulen. Zudem gelte es, Erfolge nicht kleinzureden. Zum Beispiel sei ein beträchtlicher Teil der syrischen Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland kamen, mittlerweile erwerbstätig.

Heße zufolge hat die katholische Kirche in Deutschland seit 2015 insgesamt „mindestens 1,1 Milliarden Euro“ für die Flüchtlingshilfe aufgewendet – davon etwa 60 Prozent im Ausland und 40 Prozent hierzulande. Das kirchliche Engagement für Geflüchtete, sagte er, stoße auf große Zustimmung. „Was wir jedoch nicht brauchen, sind polemische Debatten und flüchtlingspolitische Unterbietungswettbewerbe.“ Die Praktiker der Flüchtlingshilfe berichteten immer wieder davon, wie ihre Arbeit vor Ort „durch restriktive Maßnahmen und wachsende Ressentiments zusätzlich erschwert“ werde.

Bis heute wird Angela Merkel für ihre „Politik der offenen Grenzen" scharf kritisiert. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa (Archivbild)

Das stellte auch Andreas Frick, Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks Misereor, fest. Er übte scharfe Kritik an der Politik: Man nehme es in Kauf, dass Menschen jenseits der eigenen Grenzen abgefangen und zurück gezwungen würden, sagte er. Die EU zahle Gelder in Millionenhöhe an Autokraten, „die als Türsteher Europas fungieren“. Es entstehe eine Atmosphäre, in der Europa nicht mehr für Menschenrechte und humanitäres Recht einstehe. Frick: „Auf offener Bühne wird – auch von deutschen Politikern und Politikerinnen – das individuelle Recht auf Asyl infrage gestellt“.