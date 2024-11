Vergeblicher Warnschuss: Diebe flüchten vor Polizei

Mit Warnschüssen hat die Polizei in einem Hotel am Frankfurter Flughafen vergeblich versucht, Diebe aufzuhalten. «Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde weder jemand verletzt, noch wurde etwas beschädigt», teilte die Polizei mit. Die Diebe flüchteten, von ihnen fehlte zunächst jede Spur.

Zuvor hatte die Polizei Hinweise erhalten, dass sich international tätige Diebe am Flughafen aufhalten könnten. Zivilfahnder beobachteten am Sonntagmorgen in der Lobby des Hotels, wie zwei Männer den Rucksack eines chinesischen Hotelgastes stahlen. Als die Diebe die Fahnder wahrnahmen, liefen sie davon und flüchteten in einem Auto, das von einem dritten Mann gesteuert wurde.