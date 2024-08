Copilot filmt Laserstrahl-Angriff auf Flugzeug

Der Copilot einer Passagiermaschine hat einen Laserstrahl-Angriff beim Anflug auf den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster (Kreis Rastatt) gefilmt. Bei der Landung habe das Flugzeug mit 180 Passagieren an Bord Schleifen geflogen, sagte ein Polizeisprecher. In Abständen von wenigen Minuten sei die Maschine gleich zweimal von einem Laser anvisiert worden.

Pilot und Copilot blieben unverletzt. Mithilfe der Videoaufnahmen habe der Ausgangspunkt der Attacke am Mittwoch auf den Kehler Stadtteil Neumühl im Ortenaukreis eingegrenzt werden können. Die Polizei ermittelt. Dem Täter drohe wegen gefährlichen Eingriffes in den Luftverkehr eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.