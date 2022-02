Krieg in der Ukraine

Warum der Flughafen Hostomel entscheidend für den Kampf um Kiew ist

Auf dem ukrainischen Flugplatz Hostomel in der Nähe von Kiew hat das Unternehmen Antonov seinen Sitz. Es stellt die größten Flugzeuge der Welt her.

Russland rückt in der Ukraine immer näher an die Hauptstadt Kiew heran. Sie kämpfen auch um den Flugplatz in Hostomel, der nur etwa 30 Kilometer von Kiew entfernt ist.

Von Katja Neitemeier

Ukrainische Truppen liefern sich nach Angaben des ukrainischen Generalstabs heftige Gefechte mit russischen Angreifern im Kiewer Gebiet - darunter auch auf dem Flugplatz Hostomel. Dieser liegt etwa 30 Kilometer nordwestlich vom Zentrum der ukrainischen Hauptstadt. Bei dem Kampf um Kiew spielt er eine wichtige Rolle. AN-225: Größtes Flugzeug der Welt in Hostomel zerstört? Nicht nur die Lage in der Nähe von Kiew macht den Flugplatz ein wichtiges Ziel für die russische Armee. Auf dem Flugplatz landen neben Passagier- auch Frachtflugzeuge. Deswegen könnten dort russische Versorgungsflugzeuge landen. Käme der Flugplatz unter russische Kontrolle, könnte das russische Militär ihn für eine mögliche Luftbrücke nach Kiew nutzen. Video: dpa Dort befindet sich auch Sitz des Flugzeugherstellers Antonow. Das Unternehmen baut etwa Lastflugzeuge. Außerdem befindet sich die einzige betriebsbereite AN-225 auf dem Flughafen Hostomel. Mit einer Länger von über 80 Metern ist es das größte Flugzeug der Welt. Das bestätigte Uwe Schuhart, Leiter des Flughafen Leipzig, im Gespräch mit der Leipziger Volkszeitung. „Ich habe auch gehört, dass sie zerstört sein soll“, sagte Schuhart am Donnerstag gegenüber der Zeitung. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unklar, ob das Flugzeug bei den Kämpfen zerstört wurde. Krieg in der Ukraine: Lage am Flugplatz Hostomel ist unübersichtlich Die genaue Situation am Flughafen blieb am Donnerstag lange unklar. Am Nachmittag meldete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj , dass russische Truppen in der Nähe des Flughafens aufgehalten wurden. Zwischenzeitlich hatte die russische Armee ihn erobert. Bei den Kämpfen starben nach Angaben der ukrainischen Armee 40 Soldaten. Es sei aber eine Gegenoffensive erfolgt und die Landebahn zurückerobert worden. Momentan befindet sich der Flugplatz wieder unter der Kontrolle der ukrainischen Armee. Das meldete das ukrainische Nachrichtenportal The Kyiv Independent und berief sich auf stellvertretenden Innenminister der Ukraine, Anton Heraschtschenko. (mit dpa) Lesen Sie dazu auch Krieg Die Lage in der Ukraine am Freitagmorgen: Umkämpfte Orte und viele Tote

