Mann wirft Betonplatten auf Polizisten

Ein Mann ist am Frankfurter Flughafen auf ein Dach geklettert und hat von dort aus Polizisten mit Betonplatten beworfen. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige war einer Polizeistreife am frühen Mittwochabend aufgefallen, weil er mit nacktem Oberkörper an einer Straße entlanglief. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, kletterte er auf das Dach eines etwa 2,50 Meter hohen Gebäudes, warf mit den teilweise 20 Kilogramm schweren Gegenständen und beleidigte die Beamten. Beim Eintreffen einer weiteren Streife kletterte er runter. Er wurde festgenommen.

