Deutschland setzt Bundeswehr-Einsatz in Mali vorerst aus

Der Streit zwischen Berlin und Bamako eskaliert: Mali hat der Bundeswehr einen Flug mit Soldaten verweigert. Jetzt setzt Deutschland den Einsatz dort vorerst aus.

Zum wiederholten Mal hat die malische Regierung der Bundeswehr Überflugrechte verweigert und damit den Streit zwischen Berlin und Bamako eskalieren lassen. Die Folge: Deutschland setzt den Bundeswehr-Einsatz im westafrikanischen Mali bis auf Weiteres aus. Das gab ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag bekannt.

Mali verweigert Flug mit Bundeswehr-Soldaten

Mit dem Flug eines privaten Dienstleisters sollte laut dem Spiegel eine robuste Einheit der Gebirgsjäger für den Schutz des Flughafens Gao nach Nord-Mali verlegt werden. Eigentlich sollten die Truppen bereits Anfang August nach Mali entsendet werden, weil die Franzosen Mitte August aus Gao abziehen und damit der Schutz des Flughafens nicht mehr gewährleistet ist. An genau diesem Flughafen sind die deutschen Truppen in einem großen Uno-Lager stationiert.

Mittlerweile sitzen laut einem Bericht des Spiegel etwa 140 deutsche Soldaten in dem westafrikanischen Staat fest, deren normale Einsatzzeit bei der Uno-Mission bereits beendet ist. Planmäßig sollte das gesamte deutsche Kontingent im September ausgetauscht werden. Die Soldaten werden in der Regel für sechs Monate in Mali eingesetzt.

Bundeswehr-Einsatz in Mali wird ausgesetzt – trotz Verhandlungen

Der Leiter der politischen Abteilung des Auswärtigen Amts für Afrika, Lateinamerika, Nah- und Mittelost, Christian Buck, war erst Anfang der Woche für Verhandlungen nach Mali gereist. Anschließend hieß es, die malische Seite habe signalisiert, die Rotation der Truppen könne in nächster Zeit wieder aufgenommen werden. Eine entsprechende Zusicherungen soll auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) noch am Donnerstag in einem Telefonat mit ihrem malischen Amtskollegen Sadio Camara erhalten haben.

Deutschland sei grundsätzlich weiterhin bereit, sich an der internationalen Friedensmission zu beteiligen, versicherte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das mache jedoch nur Sinn, wenn das von der dortigen Regierung unterstützt werde.

Mali behindert Bundeswehr-Einsatz

Seit Monaten behindert Mali den Einsatz der Bundeswehr, der im Rahmen der Uno-Stabilisierungsmission "Minusma stattfindet. Die Regierung verbot Ende Juli alle Flüge über das Land, um das Personal für die Mission auszuwechseln. Zudem schränkte sie Versorgungs- und Rettungsflüge wurden immer wieder ein. Zeitgleich nähert sich die malische Regierung immer mehr an Russland an.

Seit 2012 hat Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern drei Militärputsche erlebt und gilt als politisch äußerst instabil. Seit dem jüngsten Putsch im Mai 2021 wird das Land von einer militärischen Übergangsregierung geführt.