Ehemalige Demokraten und Republikaner gründen Partei "Forward"

Eine dritte Partei versucht aktuell das Zweiparteiensystem der USA aufzurütteln. Ehemalige Mitglieder der Demokraten und der Republikaner haben die Partei "Forward" gegründet.

Die Demokraten und die Republikaner in den USA bekommen Konkurrenz. Ehemalige Mitglieder beider Parteien gründen jetzt mit "Forward" eine neue Partei der Mitte. Dutzende Politiker wollen diese am Donnerstag vorstellen. Eine konkrete Agenda gebe es aber noch nicht.

Wofür steht neue US-Partei "Forward"?

"Forward" stehe dafür, "zu tun, nicht zu spalten", so die Partei auf ihrer Homepage. Die Hauptsäulen des Parteiprogramms seien die "Wiederbelebung einer fairen, florierenden Wirtschaft" und "mehr Wahlmöglichkeiten für die Amerikaner, mehr Vertrauen in eine funktionierende Regierung und mehr Mitsprache bei unserer Zukunft". "Forward" wolle politische Extreme ablehnen. "Wir bringen die amerikanische Politik voran, mit einer Partei, die sich auf innovative, kollaborative und vernünftige Lösungen konzentriert, die für die Mehrheit funktionieren."

Wer sind die Mitglieder der "Forward"-Partei?

Es haben sich drei Organisationen zu "Forward" zusammengeschlossen. Eine davon ist das Renew America Movement, das 2021 von ehemaligen Republikanern der Regierungen von Ronald Reagan, George Bush, George W. Bush und Donald Trump gegründet wurde. Auch die ursprüngliche Forward Party schließt sich an. Sie wurde vom ehemaligen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Andrew Yang ins Leben gerufen. Die dritte Organisation ist Serve America Movement, eine vom ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten David Jolly etablierte Gruppe von Demokraten, Republikanern und Unabhängigen. In den vergangenen Jahren waren diese Organisationen als Reaktion auf das zunehmend polarisierte und festgefahrene politische System der USA entstanden.

Neue Partei in den USA: Was ist das Ziel von "Forward"?

Die Partei will sich in diesem und im kommenden Jahr darauf konzentrieren, ihre Infrastruktur auszubauen und die Gemeinden einzubeziehen. Bis Ende 2023 hätten sie Zugang zu Stimmzetteln und Kandidaten im ganzen Land. Bis Ende 2024 will "Forward" Organisationen in allen 50 Bundesstaaten und mehrere tausend gewählte Amtsträger haben. Generell will die Partei "das kaputte politische System Amerikas" reparieren.

Wie stehen die Chancen von "Forward"?

Einer Gallup-Umfrage zufolge halten zwei Drittel der Amerikaner eine dritte Partei neben Demokraten und Republikanern für notwendig. Politische Analysten hingegen sind skeptisch, ob "Forward" erfolgreich sein kann. Blickt man in die Vergangenheit, wird schnell klar, dritte Parteien sind in dem Zweiparteiensystem der USA bislang gescheitert. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sind quasi nur die Demokratische und die Republikanische Partei bedeutend.