Warum steigen die Benzinpreise so stark an?

Seit drei Wochen ist das Tanken deutlich teurer geworden – ausgerechnet rund um die Osterferien. Die teureren Preise liegen aber nicht nur an der Nachfrage.

Ausgerechnet rund um die Osterferien kam Bewegung in die Anzeigentafeln der Tankstellen. Dort, wo die Benzinpreise sich über Wochen eingependelt hatten, schlugen sie plötzlich aus: Seit drei Wochen wird Tanken spürbar teurer. Doch zu tun hat das weniger mit der gestiegenen Nachfrage durch den Osterreiseverkehr, sondern durch die Entwicklung der Märkte. „Der Preisanstieg bei Benzin ist vor allem auf die höheren Rohölnotierungen zurückzuführen“, schreibt der ADAC. „So kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent vor einer Woche rund 86 US-Dollar, derzeit liegt der Preis bei etwa 89 Dollar und damit so hoch wie seit Oktober 2023 nicht mehr.“

Unter anderem die großen geopolitischen Unsicherheiten mit den Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine sorgen für den Auftrieb. Da die Spannungen eher zu- als abnehmen werden, könnten die Preise sogar weiter steigen. „Dass Diesel nicht im gleichen Maße teurer geworden ist, dürfte auf das bevorstehende Ende der Heizperiode und die insgesamt schwächere Nachfrage zurückzuführen sein“, so der ADAC. Der Abstand zwischen den beiden Kraftstoffsorten ist mit gut 10 Cent allerdings noch immer deutlich niedriger als der steuerliche Unterschied und der langjährige Durchschnitt aus der Zeit vor dem Ukraine-Krieg. Auf den Liter Benzin fallen rund 20 Cent mehr Energiesteuer an als auf einen Liter Diesel – eigentlich ist der Preisunterschied zwischen den beiden Spritsorten also zu gering. Der ADAC sieht beim Dieselkraftstoff „erhebliches Potenzial“ für niedrigere Preise.

Verbraucher können abends am billigsten tanken

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt sind aktuell 1,833 Euro pro Liter Super E10 fällig – das ist ein Jahreshoch. Der Dieselpreis liegt bei durchschnittlich 1,732 Euro pro Liter. „Wer beim Tanken sparen möchte, sollte am besten abends an die Zapfsäule fahren“, rät der ADAC. Auswertungen würden zeigen, dass die günstigste Zeit zum Tanken vor allem zwischen 20 und 22 Uhr liegt, aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In den Morgenstunden sei Tanken meist um mehrere Euro teurer.

Für die Verbraucher machen sich die gestiegenen Preise deutlich bemerkbar, auch, wenn es sich nur um Cent-Beträge handelt. Denn der Benzinverbrauch in Deutschland ist 2023 das dritte Jahr in Folge gestiegen. Beim ADAC erklärt man sich die Entwicklung unter anderem mit der steigenden Zahl von zugelassenen Autos mit Benzinmotor. Zu diesen müsse man auch einen Großteil der Hybrid-Fahrzeuge rechnen. Auch bei den Neuzulassungen dominierten – Hybride mitgezählt – die Autos mit Benzinmotor, und gerade Neuwagen hätten in der Regel höhere Fahrleistungen, die am Ende zu einem insgesamt höheren Spritverbrauch führten. (huf/dpa)

