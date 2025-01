Holetschek: AfD erreicht neuen «Höhepunkt des Irrsinns»

Der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, hat der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel eine neue Form der Radikalisierung vorgeworfen. Es sei «ein neuer Höhepunkt des Irrsinns» erreicht, sagte Holetschek nach dem Auftritt Weidels beim AfD-Parteitag in Riesa zum Auftakt der Winterklausur seiner Fraktion in Kloster Banz bei Bad Staffelstein.

Danke an integrierte Migranten

«Wer von Remigration spricht und damit die gut integrierten Bürger, die in der Pflege, im Baugewerbe, in der Hotellerie arbeiten, wieder heimschicken möchte, der hat nicht verstanden, um was es geht», sagte der CSU-Politiker. Die CSU wolle diejenigen Migranten nicht im Land haben, die nicht bereit seien, eine deutsche Leitkultur zu leben und straffällig werden. «Aber die, die sich hier integrieren und inzwischen wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind - denen sagen wir Danke für das, was sie für uns tun».

Weidel hatte auf dem Parteitag, bei dem sie zur Kanzlerkandidatin gekürt worden war, eine radikale Rede gehalten und vor allem bei den Themen Migration und Klimaschutz harsche Worte gewählt. «Wenn wir am Ruder sind, reißen wir alle Windkraftwerke nieder», sagt sie unter anderem. Die CSU brandmarkte Weidel als «Betrügerpartei».

Kretschmer lehnt Grüne ab

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der als Gast nach Kloster Banz gekommen war, warnte erneut vor einer Koalition mit den Grünen auf Bundesebene. «Dieses Land braucht einen Politikwechsel und deswegen verbieten sich Gedanken oder Planspiele, mit den Grünen zu regieren», sagte der sächsische Regierungschef.

Icon Vergrößern Holetschek sieht bei Weidel einen «neuen Höhepunkt des Irrsinns». Foto: Daniel Vogl/dpa Icon Schließen Schließen Holetschek sieht bei Weidel einen «neuen Höhepunkt des Irrsinns». Foto: Daniel Vogl/dpa

Icon Vergrößern CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek sieht bei der AfD einen «neuen Höhepunkt des Irrsinns» erreicht. Foto: Daniel Vogl/dpa Icon Schließen Schließen CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek sieht bei der AfD einen «neuen Höhepunkt des Irrsinns» erreicht. Foto: Daniel Vogl/dpa