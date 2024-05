Seitensprung-Roller von Hollande versteigert: Zeit für ein Polit-Museum!

In Frankreich kam ein delikates Gefährt unter den Hammer. Wo bleibt das Museum für Laschets Voodoo-Puppe, Merkels Weißwurst und Lindners Gummistiefel?

Was den Coolness-Faktor angeht, man muss es so sagen, kurvte das Ding im kaum noch messbaren Bereich herum. Ein Dreirad für Erwachsene. Ja, schon mit Motor, aber halt doch eher Easy Rider für Arme. Und doch genießt dieser Motorroller einen legendären Ruf. Auch, weil er von Frankreichs früherem Präsidenten François Hollande gefahren wurde. Aber vor allem wegen des Zwecks, für den ihn der Politiker nutzte.

Als amtierender Staatschef büxte Hollande immer wieder aus dem Élysée-Palast aus und geriet mit seinem Dienst-Dreirad auf Abwege – er soll damit eine Geliebte besucht haben. Die Nation tuschelte, schließlich wähnte man den Präsidenten in einer festen Beziehung. Mon Dieu! Zehn Jahre später schreibt der Roller noch einmal Geschichte. Der Besitzer eines Automobilmuseums hat ihn ersteigert – für 20.500 Euro. Und das ist natürlich eine Riesenidee, so ein Polit-Museum.

Die Weißwurst aus Wolfratshausen hinter Glas

Stellen Sie sich vor, der Bierdeckel, auf den Friedrich Merz seine Steuererklärung gekritzelt hat. Die getrocknete Weißwurst-Haut von Angela Merkel, die vom berühmten Wolfratshausener Frühstück übrig geblieben ist. Hinter Glas. Gleich im Eingangsbereich, zum Mitmachen, ein Mini-Söder als Voodoo-Puppe, in die Armin Laschet damals Nacht für Nacht seine Nadeln hineingepikst hat. Daneben die fabrikneuen Gummistiefel, mit denen Christian Lindner für mehrere Sekunden einen Traktor bestiegen hat, um mal so richtig volksnah rüberzukommen. Der leere Block, in dem die bayerische SPD ihre größten politischen Erfolge notiert hat.

Und ganz hinten in der rechten Ecke ein original 200-Euro-Schein, mit dem Petr Bystron an der Tankstelle nicht bezahlen konnte. Wenn das nicht museumsreif ist!