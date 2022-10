Pokal, Peinlichkeiten und Prozess: Wird Frankfurts Oberbürgermeister abgewählt?

Frankfurts OB Peter Feldmann (SPD) steht wegen Vorteilsnahme vor Gericht. Er hat sich unbeliebt gemacht, weshalb er nun sein Amt per Bürgerentscheid verlieren könnte.

Peter Feldmann hat sich Kaffee mitgebracht zum Prozess, der ihn sein Amt als Frankfurter Oberbürgermeister kosten könnte. Ausgiebig mustert der Stadtvater die gefüllten Zuschauerreihen im Gerichtssaal, bevor er auf der Anklagebank Platz nimmt. Kurz verzieht er die Mundwinkel. Dann plaudert er mit seinem Verteidiger, als stehe nichts zu befürchten. Dabei ist der Sozialdemokrat, der Deutschlands fünftgrößte Stadt seit 2012 regiert, vor dem Frankfurter Landgericht wegen zweier Fälle von Vorteilsnahme im Amt angeklagt.

Oberbürgermeister von Frankfurt: Posten für die Frau, Vorteil für Peter Feldmann?

Der 64-Jährige soll seine Stellung dafür genutzt haben, seiner inzwischen von ihm getrennt lebenden Ehefrau Zübeyde 2014 bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) einen ungewöhnlich hoch bezahlten Posten als Leitung einer deutsch-türkischen Kindertagesstätte zu verschaffen – ganz ohne vorherige Berufserfahrung. Im Gegenzug hat Feldmann laut Anklage stillschweigend zugesichert, sich für die Belange der AWO einzusetzen. Überdies sollen Mitarbeiter des Sozialverbandes Spenden eingeworben haben für Feldmanns Wahlkampf zur OB-Wahl 2018. Feldmann bestreitet diese Vorwürfe.

Draußen stehen am ersten Prozesstag einige Unterstützer der Abwahlkampagne, die seit Wochen mit 12.000 Plakaten im ganzen Stadtgebiet dafür wirbt, den rücktrittsunwilligen OB Peter Feldmann am 6. November per Bürgerentscheid aus dem Amt zu wählen. Neben den strafrechtlichen Vorwürfen, über die die 24. Wirtschaftsstrafkammer in sechs Verhandlungstagen befinden wird, hat sich der OB mit mehreren öffentlichen Auftritten über die Grenzen der Mainmetropole hinaus unbeliebt gemacht.

Und dann vergeigte Frankfurts OB Peter Feldmann auch bei den Spielernamen

Ausgerechnet in der größten Feierstunde der jüngeren Stadtgeschichte, nach dem Europapokalsieg von Eintracht Frankfurt im Mai, drängte sich Feldmann unangenehm in den Vordergrund. Beim Empfang der Fußballer im Römer schnappte er Trainer Oliver Glasner und Kapitän Sebastian Rode den Pokal aus den Händen, um diesen höchstselbst zu den wartenden Gästen in den Kaisersaal zu tragen. Statt die Mannschaft auf den Rathausbalkon hinauszulassen, um von dort aus mit den bereits stundenlang ausharrenden Fans zu feiern, hielt Feldmann eine langatmige Rede, in der er zu allem Überfluss mehrere Spielernamen vergeigte.

Eintracht-Boss Axel Hellmann erklärte danach öffentlich, der Oberbürgermeister sei im Waldstadion nicht mehr willkommen. Eine Peinlichkeit mehr für den Eintracht-Fan Feldmann, der schon vor dem Flug zum Endspielort Sevilla in einer Ansage über die Bordlautsprecher verkündet hatte, die Flugbegleiterinnen hätten ihn „hormonell am Anfang erst mal außer Gefecht gesetzt“.

Der umstrittene Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) muss sich vor dem Landgericht wegen Korruptionsvorwürfen verantworten. Foto: Arne Dedert, dpa

Feldmann hat öffentlich Fehler eingestanden und sie sinngemäß mit einem Überschwang der Freude erklärt. Doch nicht einmal in seiner eigenen Partei verfing das Pardon. Seit Monaten fordern die Sozialdemokraten ihren Genossen zum Rücktritt auf, um dem Ansehen der Stadt und ihrer Partei nicht weiter zu schaden. Den Bürgerentscheid und die Abwahlkampagne hat die SPD neben CDU und FDP sogar mitinitiiert.

Feldmann hatte noch versucht, den Bürgerentscheid gegen sich abzuwenden. Mit Verweis auf die Kosten von 1,6 Millionen Euro für die Abstimmung bot er als Kompromiss seinen Rücktritt zu Ende Januar 2023 an. Weil das der Stadtverordnetenversammlung nicht geheuer war und sie mit der Volksabstimmung lieber auf Nummer sicher gehen wollte, will Feldmann von einem Rücktritt nun nichts mehr wissen. Er beteuerte schon im Mai, er könne die Korruptionsvorwürfe gegen sich vor Gericht ausräumen: „Ich kann guten Gewissens sagen: Mein Wohlwollen ist nicht käuflich.“

Die Kurznachrichten, aus denen die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift zitiert, lassen einen anderen Schluss zu. Hannelore Richter, Geschäftsführerin der AWO Wiesbaden und Sonderbeauftragte im Kreisverband Frankfurt, wandte sich demnach regelmäßig mit Hilfegesuchen an Feldmann. So etwa als die AWO wegen finanzieller Ungereimtheiten in der Abrechnung zweier Flüchtlingsunterkünfte in den Fokus der städtischen Stabsstelle Flüchtlingsmanagement rückte. „Quid pro quo“ lautete eine SMS Richters an Feldmann vom Mai 2019. „Gerne werfe ich dir auch noch mal beruflich oder privat einen Stein in den Garten“, heißt es in einer anderen. Feldmann schrieb zurück, verständnisvoll, nicht ablehnend, stimmte einem Treffen zu.

Das Urteil der Bürger gegen Peter Feldmann (SPD) fällt schon früher

Im Prozess will sich Feldmann über seine Verteidiger umfangreich erklären. Vertreten lässt er sich von gleich zwei bekannten Anwälten, dem bekannten Frankfurter Strafrechtler Ulrich Endres, der vor Gericht schon den Entführer und Kindsmörder Magnus Gäfgen vertrat, und dem Beamtenrechtler David Hofferbert. Kurz vor Prozessauftakt haben die Verteidiger bereits einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Werner Gröschel gestellt. Bei einer Verurteilung wegen Vorteilsnahme im Amt drohen Feldmann bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Sein Amt könnte er indes noch vor dem Urteil verlieren, wenn am 6. November mindestens 150.000 Bürgerinnen und Bürger für dessen Abwahl stimmen.