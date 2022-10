Buchmesse

vor 32 Min.

Auf der Buchmesse in Frankfurt – im Zentrum der Lese-Welt

Spanien ist in diesem Jahr zwar Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Doch auf der dreht sich vieles um die Ukraine. An deren Stand werden auch ukrainische Kinder- und Jugendbücher präsentiert.

Plus Lange war die Frankfurter Buchmesse nicht mehr so politisch wie dieser Tage. Der Krieg in der Ukraine ist allgegenwärtig. Und neu der „BookTok“: Wie er einer Branche in Nöten hilft.

Von Birgit Müller-Bardorff

Menschen ab 40 haben diesen fragenden Ausdruck im Gesicht, wenn sie auf der Frankfurter Buchmesse an dem Glaswürfel vorbeigehen, der mitten auf der Agora steht. Mit dem Schild auf dem Dach „Entdecke #BookTok“ können die meisten offenbar noch nicht so viel anfangen – wie mit Currywurst, Flammkuchen und Currys, die in den Foodtrucks drumherum verkauft werden. Menschen unter 20 dagegen zücken ihr Handy, treten einfach ein und treffen hier auf die Welt der Bücher, die in den Messe-Hallen zu Tausenden in den Regalen stehen.

