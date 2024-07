Mann schießt auf Ex-Partnerin am Fenster - Festnahme

Ein Mann soll in Frankfurt auf seine Ex-Partnerin geschossen haben, als diese am Fenster ihrer Wohnung stand. Die 61-Jährige sei nicht verletzt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung in Niddatal fest. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft gebracht.

Laut den bisherigen Ermittlungen hatte die Frau ihn in der Nacht zum Samstag beim Schließen der Rollläden auf einem Rasen vor ihrer Wohnung stehen sehen. Der 58-Jährige soll sie beleidigt und dann geschossen haben. Das Projektil beschädigte die Fensterscheibe, es wurde später vor dem Haus im Stadtteil Eschersheim gefunden.