Frankreich

vor 2 Min.

Paris soll grüner werden

Mit symbolischen Handlungen gibt sich Anne Hidalgo nicht zufrieden. So ließ sie in den vergangenen Jahren gegen Widerstand kilometerlange Abschnitte des unteren Seine-Ufers für den Autoverkehr sperren.

Plus Bürgermeisterin Anne Hidalgo treibt den Wandel der dicht besiedelten Metropole entschieden voran. Ihr Ziel: weniger Autoverkehr, mehr Lebensqualität und viel mehr Bäume.

Von Birgit Holzer

Ein Sonnenplatz in einem Café in Paris, welch Glücksfall! Den Gästen wird allerdings schnell klar, warum noch so viele Tische in bester Lage frei sind – als an der Baustelle schräg gegenüber ein Arbeiter einen Presslufthammer anstellt. Gespräche: unmöglich. Der Kellner immerhin zeigt sich bemüht: auf der überdachten Terrasse habe er Platz. Ohne Sonne zwar, dafür ruhiger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen