Rechtsnationale Politikerin Le Pen kann ab sofort nicht mehr bei Wahlen antreten

Ja so kann man die Rechten auch loswerden.. da hätten wir in Germany auch viel zu tun.. bei uns wird Vetternwirtschaft betrieben, Milliarden in Sand gesetzt, Betrug, usw.. macht nichts, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.. Ich denke dass die Partei Rassemblement National mit Le Pen sicherlich gute Nachfolger aufgebaut hat.. Diese Welt hat inzwischen so viele Politiker die Dreck am stecken haben.. dass man statt dem Welt Geschichtsbuch.. ein Welt Kriminal Buch schreiben sollte. Von der Leyen hat Betrug begangen (was auch verhandelt worden ist) und sitzt heute ganz oben in der Europa Politik.. Ich weiß dass man das nicht gerne hört, weil man den Affen, nichts sehen, nichts sagen, nichts hören, machen muss.. Aber als Erwachsener Mensch wäre dumm so zu tun als wüsste man nichts davon...