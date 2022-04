Auftritt nach Wahlsieg: Tomaten fliegen in Richtung Macron

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Wiederwahl erlebte Emmanuel Macron eine Schrecksekunde. Auf einem Markt wurde mit Tomaten auf Frankreichs Staatschef gezielt.

Emmanuel Macron hat in seiner zweiten Amtszeit viel Arbeit vor sich. Das verdeutlichte der erste öffentliche Auftritt des französischen Präsidenten nach seinem Erfolg in der Stichwahl gegen Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Als sich der 44-Jährige auf einem Markt in Cergy nordwestlich von Paris am Mittwoch (27. April) den Bürgern zeigte, wurden Kirschtomaten in seine Richtung geworfen. Auf Videos französischer Sender ist jedoch zu sehen, dass diese ihr Ziel verfehlten und stattdessen einen anderen Mann trafen.

Als Reaktion auf den Angriff hoben Macrons Sicherheitskräfte schützend ihre Hände über den Kopf des Regierungschefs, außerdem spannten sie einen Regenschirm auf. Einigen Videos ist auch zu entnehmen, dass ihm vor Ort Buhrufe entgegenschallten.

Video: SAT.1

40 Prozent der Macron-Stimmen nur wegen Gegnerin Le Pen

Am Sonntag hatte Macron wie schon 2017 die Stichwahl gegen Le Pen gewonnen, diesmal jedoch lediglich mit 58,5 Prozent der Stimmen. Allerdings war schon in den vergangenen Wochen deutlich geworden, dass eine beachtliche Anzahl an französischen Bürgern mit den bisherigen fünf Jahren unter seiner Führung alles andere als zufrieden ist.

So haben laut einer Umfrage des renommierten Instituts Ipsos 40 Prozent seiner Wähler nur deshalb ihm die Stimme gegeben, um Le Pen zu verhindern. Diese Gruppe sei jedoch nicht der Meinung, dass Macron ein guter Präsidentschaftskandidat sei. (mit dpa)