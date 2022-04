Wahlen in Frankreich 2022: Umfrage-Ergebnis zur Stichwahl, Wahlergebnis vom ersten Durchgang

Wahlen in Frankreich 2022: Hier finden Sie die Ergebnisse zur Präsidentschaftswahl. Emmanuel Macron und Marine Le Pen gehen in die Stichwahl. Wie sehen die Umfrage-Ergebnisse aus?

Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl 2022 in Frankreich und Umfragen zur Stichwahl: Eine ganze Reihe an Kandidatinnen und Kandidaten waren zur Wahl am 10. April angetreten, um die nächste Präsidentin oder der nächste Präsident zu werden. Die meisten Stimmen konnten Emmanuel Macron und Marine Le Pen holen, die damit am 24. April in die Stichwahl gehen.

Hier folgen die kompletten Wahlergebnisse zur Präsidentschaftswahl und die Umfrage-Ergebnisse zur Stichwahl 2022 in Frankreich.

Umfragen zur Frankreich-Stichwahl 2022: Umfrage-Ergebnisse zur Wahl

Wie sehen die Umfrage-Ergebnisse zur Stichwahl 2022 in Frankreich zwischen Macron und Le Pen aus? Die folgenden Umfrage-Werte zur Präsidentenwahl stammen vom Meinungsforschungsinstitut OpinionWay, das im Jahr 2000 gegründet wurde und seinen Sitz in Paris hat.

Emmanuel Macron (La République en Marche!): 54 Prozent

Marine Le Pen (Rassemblement national): 46 Prozent

Wahlergebnis der Frankreich-Wahl 2022: Ergebnisse der Präsidentschaftswahl

Wie sind die Ergebnisse im ersten Durchgang der Wahlen in Frankreich am 10. April ausgefallen? Es gab eine Wahlbeteiligung von 73,7 Prozent. Das sind die Wahlergebnisse:

Emmanuel Macron (La République en Marche!): 27,8 Prozent

Marine Le Pen (Rassemblement national): 23,1 Prozent

Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise): 21,9 Prozent

Éric Zemmour (Reconquête): 7,1 Prozent

Valérie Pécresse (Les Républicains): 4,8 Prozent

Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts): 4,6 Prozent

Jean Lassalle: 3,1 Prozent

Fabien Roussel (Parti communiste français): 2,3 Prozent

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France): 2,1 Prozent

Anne Hidalgo (Parti socialiste): 1,8 Prozent

Philippe Poutou: 0,8 Prozent

Nathalie Arthaud: 0,6 Prozent

Das sind die Ergebnisse der Frankreich-Wahl 2022 in den einzelnen Wahlkreisen:

Lesen Sie dazu auch

Das sind die Ergebnisse der Wahlen in Frankreich in den Départements:

Das Wahlsystem in Frankreich

Der Präsident oder die Präsidentin wird in Frankreich direkt von den Bürgern des Landes gewählt - anders als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin in Deutschland, über die die deutschen Wähler nicht direkt entscheiden. Wählen dürfen alle Franzosen, die mindestens 18 Jahre alt und in den Wahllisten eingetragen sind.

Video: AFP

Für die Kandidatinnen und Kandidaten gibt es Hürden, um zur Frankreich-Wahl 2022 antreten zu können. Sie müssen 500 Unterschriften von Mandatsträgern wie Parlamentariern oder Bürgermeistern sammeln, die die Kandidatur unterstützen.

Präsidentin oder Präsident wird, wer die absolute Mehrheit bekommt. Bei allen Präsidentschaftswahlen seit 1965 ist die Entscheidung nicht im ersten Wahldurchgang gefallen, sondern erst bei der Stichwahl. (sge)