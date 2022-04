Wahl in Frankreich 2022: Wann kommen Hochrechnungen und Ergebnisse?

Am 10. April wird bei der Wahl 2022 in Frankreich über Präsident oder Präsidentin entschieden. Wann kommen die erste Prognose, Hochrechnungen und die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl?

Wer regiert Frankreich in den nächsten fünf Jahren? Das entscheidet sich bei der Wahl 2022 am 10. April. Anders als in Deutschland wird der Präsident oder die Präsidentin direkt von den Bürgern gewählt. Sollte von den Kandidaten und Kandidatinnen im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erreichen, folgt am 24. April ein zweiter Wahlgang mit einer Stichwahl - was wegen der vielen Bewerber als sicher gilt.

Auch in Deutschland stößt das Wahlergebnis der Präsidentschaftswahl 2022 in Frankreich auf großes Interesse. Wann gibt es eine erste Prognose und Hochrechnungen als Zwischenstand? Wann stehen die Ergebnisse der Frankreich-Wahl fest? Hier finden Sie die Angaben und Uhrzeiten.

Präsidentschaftswahl 2022 in Frankreich: Wann erste Prognose und Hochrechnung feststehen

Die Wahllokale haben in Frankreich am 10. April 2022 von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Vor dem Schließen der Lokale wird es keine Zahlen geben. Direkt um 20 Uhr wird erfahrungsgemäß aber eine erste Prognose zur Präsidentschaftswahl in Frankreich veröffentlicht.

Nur wenig später folgen die Hochrechnungen zur Wahl 2022, die schon ein gutes Bild davon vermitteln, in welche Richtung das Wahlergebnis gehen wird. Im Laufe des Abends werden die Zahlen mit fortschreitender Auszählung dann immer aussagekräftiger.

Ergebnis-Uhrzeit der Frankreich-Wahl 2022: Wann kommen die Ergebnisse?

Das Ergebnis für den ersten Wahlgang wird wahrscheinlich am Morgen nach der Frankreich-Wahl feststehen. Aufgrund der vielen Kandidatinnen und Kandidaten, die Präsidentin oder Präsident von Frankreich werden möchten, wird wohl niemand direkt die absolute Mehrheit erreichen. Die beiden Bewerber mit dem besten Wahlergebnis treten dann zwei Wochen später am 24. April zum zweiten Wahlgang an.

Bei der Stichwahl haben die Wahllokale erneut bis um 20 Uhr geöffnet. Dann werden wieder direkt Prognosen und Hochrechnungen folgen. Das Wahlergebnis steht wahrscheinlich am nächsten Morgen fest - also am 25. April 2022. Dann hat sich endgültig entschieden, wer als Präsidentin oder Präsident von Frankreich in den Élysee-Palast einzieht.

Wahlsystem: Präsident in Frankreich wird direkt gewählt

In Frankreich können die Menschen alle fünf Jahre bei der Präsidentenwahl direkt über die Kandidatinnen und Kandidaten abstimmen. Es setzt sich der Bewerber durch, der im ersten Wahlgang oder in der Stichwahl die absolute Mehrheit bekommt. 2017 konnte sich Emmanuel Macron (En Marche) im zweiten Wahlgang mit einem Ergebnis von 66,1 Prozent deutlich gegen Marine Le Pen, (Front National, 2018 umbenannt in Rassemblement National) durchsetzen.

Damit unterscheidet sich das Wahlsystem für die Präsidentenwahl in Frankreich von der Kanzlerwahl in Deutschland. In Deutschland wird der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin nicht direkt gewählt. Die Wähler entscheiden stattdessen darüber, welche Parteien und Abgeordneten in den deutschen Bundestag einziehen. Nachdem sich eine Regierungskoalition gefunden hat, werden Kanzler oder Kanzlerin dann von den Abgeordneten gewählt. (sge)