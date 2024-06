Wahl in Frankreich: Scheitert Macrons Kalkül?

Die erste Runde der französischen Parlamentswahlen stößt auf reges Interesse. Werden die Rechtsextremisten von Marine Le Pens Frankreichs Regierung übernehmen?

Das Bad in der Menge schien kaum enden zu wollen, das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntag im Küstenort Le Touquet nahm. Dort haben er und seine Frau Brigitte ein Haus und gingen deshalb am Tag der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen vor Ort wählen. Immer wieder ließ er sich zu noch einem Selfie überreden, schüttelte jovial lächelnd Hände, debattierte leidenschaftlich mit Menschen. Die Aufnahmen vermittelten das Bild eines Präsidenten, der dem Volk nahe ist und durchaus beliebt. Die Umfragen vor Schließung der Wahllokale vermittelten hingegen einen anderen Eindruck vom Verhältnis der Französinnen und Franzosen zu ihrem Staatschef.

Emmanuel Macron Lager droht Scheitern bei Frankreich-Wahl

Demnach drohen Macrons Mitte-Lager herbe Verluste; es wurde erwartet, dass es schon im ersten Wahlgang deutlich von Marine le Pens rechtsextremem Rassemblement National (RN) und dem Links-Bündnis "Neue Volksfront" überholt werden könnte. Der Staatschef hatte am Abend der EU-Wahlen überraschend die Auflösung der Nationalversammlung angekündigt und kurzfristig Neuwahlen angesetzt. Das Kalkül dahinter bestand wohl darin, dass er seine eigene relative Mehrheit stärken wollte, sollten Vertreter seiner Partei in der zweiten Runde am kommenden Sonntag jeweils gegen rechtsextreme Kandidaten antreten.

Beobachtern zufolge hoffte er wohl auch darauf, gemäßigte Mitglieder der Republikaner und der Sozialisten auf seine Seite ziehen zu können, für eine Art Große Koalition. Doch die linken Parteien machten ihm einen Strich durch diese Rechnung, indem sie sich innerhalb kurzer Zeit auf eine Allianz und eine Aufteilung aller Wahlkreise einigten, um sich nirgends gegenseitig Konkurrenz zu machen und damit die eigenen Chancen zu erhöhen.

Nun könnte es am 7. Juli in etlichen der insgesamt 577 Bezirke anstatt zu Duellen zu Abstimmungen zwischen drei, manchmal gar vier Kandidaten kommen. Und Macrons Bewerber drohen das Nachsehen zu haben, auch wenn Fachleute darauf hinweisen, dass das Endergebnis noch sehr schwer vorherzusagen sei. Und das gelte auch angesichts des hohen Interesses der Menschen an dieser Wahl, sagte die Generaldirektorin des Meinungsforschungsinstitutes Odoxa, Céline Bracq. „Es zeichnet sich eine enorm hohe Beteiligung ab, aber welchen Einfluss dies auf das Endergebnis hat, lässt sich nicht vorhersehen.“

Um 12 Uhr mittags hatten bereits 25,9 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben – gut sieben Prozentpunkte mehr als bei den letzten Parlamentswahlen 2022. „Das zeigt, dass es für die Menschen bei dieser Wahl um sehr viel geht“, sagte Bracq.

Der Stichwahl kommt entscheidende Bedeutung zu

Zwar wurden dem RN die meisten Abgeordnetensitze vorausgesagt, allerdings könnte es bis zur Stichwahl offen bleiben, ob es für eine absolute Mehrheit in der Nationalversammlung reicht. Nur in diesem Fall will der 28 Jahre alte Parteichef Jordan Bardella Premierminister werden und die Regierung stellen. Sollte das nicht gelingen, bliebe Marine Le Pen wohl die Fraktionsvorsitzende der größten Oppositionspartei. Das Parlament wäre demnach noch zersplitterter als bisher, das Regieren noch komplizierter.

Die Nationalversammlung ist eine von zwei französischen Parlamentskammern. Sie ist an der Gesetzgebung beteiligt und kann per Misstrauensvotum die Regierung stürzen. Sollte ein anderer Block als Macrons Mitte-Lager die absolute Mehrheit erlangen, wäre Macron de facto gezwungen, einen Premier aus dessen Reihen zu ernennen. Es gäbe dann eine sogenannte Kohabitation. Macrons Macht würde deutlich schrumpfen, der Premier würde wichtiger. In einem solchen Szenario hätte Macron Schwierigkeiten, seine Linien international durchzusetzen. Auch in Brüssel und Berlin wird die Wahl daher mit Spannung verfolgt.

Macron erntet Kritik von Weggefährten

Etliche von Macrons Abgeordneten oder Verbündeten, wie sein ehemaliger Premierminister Édouard Philippe oder die Präsidentin der Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, hatten zuletzt zu verstehen gegeben, dass sie seine Vorgehensweise, die er nur mit ein paar wenigen engen Beratern abgesprochen hatte, nicht gut hießen.

Vor wenigen Tagen rechtfertigte sich Macron in einem Podcast, den vor allem jüngere Menschen hören, es habe sich um eine demokratische Entscheidung gehandelt, auch wenn viele ihm dafür zürnten. „Ich habe es gemacht, weil es nichts Größeres und nichts Gerechteres in einer Demokratie gibt als das Vertrauen in das Volk.“ Zugleich griff der 47-Jährige in dem Gespräch auch der Möglichkeit vor, dass die Rechtsextremen an die Regierung kommen, indem er sagte, das Ergebnis des 7. Juli sei „die Schuld von niemandem“, sondern liege in der Verantwortung der Franzosen.