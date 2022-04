Pressestimmen zur Wahl in Frankreich: "Europa kann aufatmen"

Macron hat sich in der Stichwahl in Frankreich gegen Le Pen durchgesetzt. Er habe aber wenig zu feiern, kommentieren die Medien. Hier lesen Sie die Pressestimmen.

Emmanuel Macron bleibt Präsident von Frankreich: Bei der Stichwahl gegen Marine Le Pen konnte er sich mit einem Ergebnis von 58,55 Prozent durchsetzen. Die deutschen Medien sehen das als gute Nachricht für Europa. Sie betonen aber auch, dass die Wahl die Spaltung in Frankreich deutlich gemacht habe und Macron das Warnsignal ernst nehmen müsse. Das sind die Pressestimmen zu den Wahlen in Frankreich.

Pressestimmen zur Stichwahl: "Frankreich ist ein politisch gespaltenes Land"

"Macron gewinnt, hat aber wenig zu feiern. Denn die Wahl zeigt, dass die Blockade gegen rechts in Frankreich noch hält, aber deutlich bröckelt. Millionen Franzosen haben Le Pen gewählt oder sind der Wahl fern geblieben, weil sie Macron partout nicht wollen, auch wenn sie nicht rechts sind." Bild

"Nach dieser Wahl ist mitnichten alles gut. Emmanuel Macron hat eine zweite und letzte Chance bekommen, doch sein Rückhalt bei den Menschen in Frankreich ist geschwunden. Viele haben ihn nur zähneknirschend gewählt, oder gar beiden Kandidaten die Stimme verweigert. Jetzt muss Macron das Land wieder zusammenrücken lassen." Tagesschau

"Frankreich ist ein politisch gespaltenes Land, und dem wieder gewählten Präsidenten stehen fünf äußerst ungemütliche Jahre bevor. Am Ende wird Emmanuel Macron nicht mehr Präsident sein, doch Marine Le Pen und Eric Zemmour sind wahrscheinlich immer noch da." Welt

"Europa kann aufatmen. Ein Wahlsieg Le Pens bleibt der EU Gott sei Dank erspart. Die Probleme sind in Zeiten des Kriegs schon schwer genug. Die Franzosen spielen seit 2002, seit dem Einzug von Marine Le Pens Vater in die Stichwahl gegen Jacques Chirac, mit dem Feuer. Sie haben das Spiel 2022 noch einmal gewonnen. Doch auch Macron weiß, dass es ein wenig begeisternder Sieg ist. Die Zertrümmerung des französischen Parteiensystems setzt sich dramatisch fort." Badisches Tagblatt

"Es ist also noch einmal gut gegangen. Doch niemand sollte sich darauf verlassen, dass sich dieses Ergebnis bei den nächsten Wahlen quasi automatisch wiederholt. Das Eis wird immer dünner, und nicht nur Macron, sondern auch seine europäischen Partner und die EU sind zum Erfolg verdammt. Frankreich in seiner gegenwärtigen Verfassung ist eine Art Zeitbombe." Stuttgarter Zeitung

"Um ein Haar hätte es Marine Le Pen geschafft, Emmanuel Macron wegzubeißen von der Spitze der Republik. Der Präsident kann nicht etwa im Amt bleiben, weil er die Herzen der Franzosen erobert hätte, sondern weil er für viele das geringere Übel darstellt. Es wird seine vornehmliche Aufgabe sein müssen, aus dem zerrissenen Land wieder eine geeinte Nation zu machen. Frankreich ist gespalten in Arm und Reich, Stadt und Land, Einheimische und Zuwanderer und die Risse werden immer stärker." Volksstimme

"Ein klarer Sieg, an dem niemand rütteln kann. Mit ihm bleibt Frankreich das offen rassistische und einwanderungsfeindliche Programm Le Pens erspart. Und die EU muss nicht fürchten, dass die 53-Jährige zusammen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban die Gemeinschaft auseinandersprengt. Doch niemand sollte jetzt zur Tagesordnung übergehen. Die Tatsache, dass eine Rechtsextreme fast Präsidentin Frankreichs geworden wäre, muss zu denken geben." Badische Zeitung

Und unsere Redaktion schreibt in einem Kommentar zur Stichwahl in Frankreich: "Fürs Erste bleibt Frankreich und Europa ein politisches Erdbeben zwar erspart. Aber es handelt sich um einen Zitter-Sieg, der wie ein Warnsignal an Macron wirken muss. Er hat die gemäßigten Parteien derart geschwächt, dass neben ihm nur die Extremen blieben – stärker denn je."