Fridays for Future: Protestwelle gegen Rechts heute in mehr als 150 Städten

Kurz vor der Bundestagswahl ruft die Klimabewegung Fridays for Future für Freitag zu einer großen bundesweiten Protestwelle auf. In mehr als 150 deutschen Städten sollen am Freitag, 14. Februar, Demonstrationen stattfinden. Die Bewegung nennt die Aktion einen Klimastreik, doch es geht auch darum, für die Demokratie und gegen den Rechtsruf zu demonstrieren. Geplant seien verschiedene Aktionsformen - neben klassischen Demonstrationszügen wie in Berlin etwa auch ein großer Fahrradkorso in Freiburg oder ein Straßenfest in Kiel.

Demonstrationen gegen Rechts in ganz Deutschland am 14. Februar

In Berlin und Hamburg wurde unter anderem gemeinsam mit den Mitgliedern der Organisation „Omas gegen Rechts“ mobilisiert. Auch andere Initiativen wie Campact oder „Laut gegen Rechts“ wollen dabei sein.

In Berlin startet die Demonstration um 12.00 Uhr am Brandenburger Tor. Auf der Bühne stehen der Ankündigung zufolge unter anderem Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Musikerin Paula Carolina und Influencerin und Autorin Matilda Jelitto.

Diese Städte sind unter anderem beim großen Klimastreik dabei:

Ansbach , 14:30 Uhr, Martin-Luther-Platz

Augsburg , 16:00 Uhr, Rathausplatz

Bamberg , 15:00 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Bayreuth , 14:00 Uhr, Stadtparkett, vor Karstadt

Berlin , 12:00 Uhr, Brandenburger Tor

Biberach , 15:00 Uhr, Marktplatz

Bielefeld , 14:00 Uhr, Jahnplatz

Braunschweig , 14:00 Uhr, Schlossplatz

Bremen , 14:00 Uhr, Goetheplatz

Coburg , 15:30 Uhr, Albertsplatz

Deggendorf , 15:00 Uhr, Oberer Stadtplatz ((Kundgebung mit Musik))

Detmold , 13:30 Uhr, Landestheather

Düsseldorf , 16:00 Uhr, Shadowplatz

Eberswalde , 16:00 Uhr, Am Markt

Erfurt , 16:00 Uhr, Willy-Brandt-Platz (Bahnhofsvorplatz)

Erlangen , 13:30 Uhr, Schlossplatz

Frankfurt am Main , 16:00 Uhr, An der alten Oper

Freiburg im Breisgau , 13:00 Uhr, Platz der Alten Synagoge

Freising , 14:00 Uhr, Marienplatz

Füssen/Pfronten , 15:00 Uhr, Stadtbrunnen Füssen (Pflanzensamen verteilen)

Halle (Saale) , 13:00 Uhr, Marktplatz

Hamburg , 13:00 Uhr, Rathausmarkt

Hannover , 15:00 Uhr, Steintor

Heidelberg , 15:00 Uhr, Stadtbücherei

Heidenheim , 14:00 Uhr, Bahnhof

Heilbronn , 15:00 Uhr, Kiliansplatz

Ingolstadt , 16:00 Uhr, Schlifflmarkt

Kempten , 14:00 Uhr, Hildegardplatz

Köln , 16:00 Uhr, Heumarkt

Lindau , 10:00 Uhr, Karl-Bever-Platz

Magdeburg , 15:00 Uhr, Domportal

Marburg , 15:00 Uhr, Friedrichsplatz

Memmingen , 15:00 Uhr, Marktplatz ((Fahrraddemo))

München , 14:00 Uhr, Königsplatz

Nürnberg , 14:00 Uhr, Jakobsplatz

Passau , 15:00 Uhr, Klostergarten

Ravensburg , 14:00 Uhr, Bahnhof

Sonthofen , 16:00 Uhr, Rathausplatz

Stuttgart , 15:00 Uhr, Marktplatz

Traunstein , 16:00 Uhr, Bahnhofsplatz

Tübingen , 16:00 Uhr, Uhlandstraße

Ulm , 15:00 Uhr, Münsterplatz

Würzburg , 15:00 Uhr, Hauptbahnhof