Keine Dreadlocks für weiße Frauen? Was für eine Haarspalterei!

An diesem Detail manifestiert sich, was derartige „Bewegungen“, die ja die tiefgreifende Unterstützung unserer Politik, von Söder über Merkel bis zu ihrer Grünen Homebase, aber auch mannigfaltigen medialen Support erfahren sind:

- von Kleinstgruppen indoktriniert

- ideologisch borniert

- illiberal



Welche anderen Organisationen fallen mir den adhoc ein, die erklären:“Wenn Du Dir die Haare abschneidest, darfst Du bei uns mitmachen!“

Was kommt als Nächstes? „In jeder Nietenhose eine Niete.“



FFF und die mit dieser Gruppe verbandelten anderen NGOs lassen gerade die Masken fallen. Auf den Asphalt kleben, und Krankenwagen blockieren, ist dabei nur der Anfang. In Frankreich wurde in einer Zeit, in der Lebensmittel knapp werden, von ER ein Güterzug gekapert und Weizen für 2 Millionen Euro zum Vergammeln auf die Straße gekippt. In Cottbus erstreitet die DUH die Stilllegung eines Tagebaues und damit des angeschlossen Kraftwerks wegen einem Behördenfehler. Das in einer Zeit, in der Strom knapp wird.

Diese Organisation wollen einzig ihre marxistischen Ideale durchdrücken. Es sind intolerante und gewaltbereite Antidemokraten.



Was haben die noch im Augsburger Stadtbild verloren?



