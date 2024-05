Fridays for Future

Ricarda Lang: Klimastreik ist aktueller denn je

Fridays for Future will in mehr als 100 Städten in Deutschland für Klimaschutz demonstrieren.

Vor der Europawahl will Fridays for Future in vielen deutschen und anderen europäischen Städten streiken. Grünen-Chefin Ricarda Lang stärkt den Klima-Demonstranten den Rücken.

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat den Klima-Demonstranten den Rücken gestärkt. "Es ist ermutigend zu sehen, dass heute tausende Menschen in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen", sagte Lang der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Bewegung Fridays for Future will an diesem Freitag in mehr als 100 Städten in Deutschland für Klimaschutz und Demokratie demonstrieren. Auch in anderen europäischen Ländern sind vor der EU-Wahl Proteste geplant. Der Klimastreik sei aktueller denn je, sagte Lang. Eine Woche vor der Europawahl sei klar, dass der 9. Juni wegweisend für die europäische Klimapolitik sein werde. "Teile der Union wollen den Klimaschutz gezielt rückabwickeln und stellen sich damit bewusst gegen den Kurs ihrer eigenen Spitzenkandidatin. Der Zickzack-Kurs der Union beim Green Deal ist eine Gefahr für das Klima, für den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Wohlstand in ganz Europa." Spitzenkandidatin der konservativen europäischen Parteienfamilie EVP ist die amtierende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie hatte den sogenannten Green Deal 2019 ins Leben gerufen. Damit will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Die Strategie umfasst Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft. (dpa)

