Was wird aus den Diplomatie-Bemühungen für die Ukraine?

Der Friedensprozess stockt. Nach der diplomatischen Offensive – Trumps Treffen mit Putin in Alaska und dem Europa-USA-Gipfel in Washington – bleibt im Ergebnis: erstmal nichts. Die Angriffe auf die Ukraine? Gehen weiter. Ein Treffen mit Putin und Selenskyj? Fand nicht statt, Russland ließ die vom Westen gesetzte Frist ablaufen. Der Weg zum Frieden? Völlig unklar.

An diesem Donnerstag reist der ukrainische Präsident nach Paris. In einer Videokonferenz schaltet sich dann die sogenannte „Koalition der Willigen“ zusammen. Dort soll das weitere Vorgehen besprochen werden, unter anderem die Frage nach Sicherheitsgarantien. „Dabei wird es auch um die weiteren Hilfen für die Ukraine gehen“, kündigte Friedrich Merz vor Journalisten in Berlin an.

Der Bundeskanzler will ein trilaterales Treffen in der Schweiz

Dennoch gibt es Bewegung: Die USA gingen zuletzt deutlich auf Distanz zu Russland. Beispielsweise, als Putin sich diese Woche mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un traf. Da witterte US-Präsident Donald Trump gar eine Verschwörung und griff Putin auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social an. Die Geduld mit dem Kreml-Machthaber schien zuletzt weiter zu schwinden.

Darüber hinaus deutete die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zuletzt an, die USA könnten gar eine kleine westliche Friedenstruppe in der Ukraine unterstützen – sollte es zu einem Waffenstillstand kommen. Der Bundeskanzler dementierte zwar Überlegungen zu einer Friedenstruppe. Jeden Tag, den die Europäer Trump im Lager der Ukraine-Unterstützer halten können, ist für die Bundesregierung ein kleiner Erfolg.

Doch selbst wenn Trump auf Distanz zu Putin geht, bleibt die Frage, wie man Russland zu einem Waffenstillstand bewegen kann. Das Etappenziel: ein Treffen zwischen Putin, Trump und Selenskyj. Friedrich Merz sprach vom „nächsten logischen Schritt“ und brachte diese Woche nach einem Gespräch mit der Bundespräsidentin der Schweiz, Karin Keller-Sutter, erneut Genf als möglichen Austragungsort für ein solches trilaterales Treffen ins Spiel. Er werde am Donnerstag in der sogenannten „Koalition der Willigen“ vorschlagen, „dass dorthin eingeladen wird“, kündigte der Kanzler an. Die Europäer aber – so viel ist klar – werden so ein Treffen nicht alleine auf den Weg bringen können. Sie hoffen auf mehr Druck aus den USA. Beim Treffen in Paris gebe es auch Überlegungen, „den US-Präsidenten zuzuschalten“, erklärte am Mittwoch Regierungssprecher Stefan Kornelius.

CDU-Außenexperte: „Ein Treffen Putin-Selenskyj-Trump ist in der derzeitigen Lage undurchführbar“

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hält einen Dreier-Gipfel trotzdem für unwahrscheinlich. „Ein Treffen Putin-Selenskyj-Trump ist in der derzeitigen Lage undurchführbar“, sagte er unserer Redaktion. „Maximale Unterstützung für die Ukraine ist das einzige Mittel, den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Denn nur wenn Putin erkennt, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann, wird er zu ernsthaften Verhandlungen bereit sein.“ Konkret müsse man der Ukraine helfen, „ihre eigene Waffenproduktion zu stärken“, sagte er. „Der Westen hat das Potenzial, durch Wissenstransfer und Technologie die ukrainische Waffenproduktion zu modernisieren und dauerhaft abwehrfähig zu machen.“

Hardt hofft dabei auf die USA, wenn auch nicht unbedingt auf den Präsidenten. „Der US-Senat ist mehrheitlich für härtere Sanktionen gegen Russland und für weitere Hilfen an die Ukraine“, sagte er. „Präsident Trump sollte nun darauf eingehen und den Druck auf Russland erhöhen.“