Friedensplan: USA erhöhen den Druck auf die Ukraine

In den festgefahrenen Konflikt in der Ukraine kommt zumindest politisch Bewegung. Kurz vor dem dritten Jahrestag des Einmarsches der russischen Truppen in das Nachbarland verstärken die USA ihren Druck auf die beiden Länder – aber auch auf Europa. Amerikanische Unterhändler sollen Möglichkeiten für einen Kompromiss ausloten. Der Krieg müsse enden und dies werde bald passieren, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Mit Spannung blicken Beobachter zudem auf die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Freitag beginnt. Dort wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf US-Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio und den Sonderbeauftragten für die Ukraine, Keith Kellogg, treffen.

Zwar dürfte in München noch kein umfassender Friedensplan präsentiert werden, doch ein grobes Muster, wie die USA sich ein Ende des Krieges vorstellen, zeichnet sich ab: Die Ukraine soll auf Teile ihres Territoriums verzichten, dafür könnte das Land westliche Sicherheitsgarantien erhalten, die Russland von einem weiteren Angriff abhalten. Die USA wiederum hoffen im Tausch für finanzielle Unterstützung auf Seltene Erden, über die die Ukraine verfügt. Einen Beitritt der Ukraine zur Nato schließt Washington hingegen selbst nach dem Krieg aus. Noch im vergangenen Jahr hatte die Nato der Ukraine zugesichert, dass sie auf ihrem Weg in das Verteidigungsbündnis nicht mehr aufgehalten werden kann. In dem Text für die Abschlusserklärung eines Gipfels in Washington wurde der Pfad zur Mitgliedschaft als unumkehrbar bezeichnet.

Russland will ukrainische Gebiete behalten

„Es ist wichtig, dass alle gemeinsam an der Annäherung eines realen Friedens und wirksamen Sicherheitsgarantien arbeiten“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft. Wie weit er dafür gehen würde, ließ er hingegen offen. Gebietsabtretungen hatte er bislang stets abgelehnt, er hofft vielmehr auf einen Gebietstausch. Sein Trumpf ist die westrussische Region Kursk, die seine Truppen im vergangenen August erobert hatten. Allerdings lehnt dies der Kreml ab. Noch mehr: Russland will die Gebiete Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja behalten. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, dass ein bedeutender Teil der Ukraine Russland werden wolle und schon Russland geworden sei. Moskau kontrolliert derzeit knapp ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets.

„Alle Pläne, die gerade auf dem Tisch liegen, haben eine große Lücke: Wie will der US-Präsident die russische Seite dazu bewegen, dem zuzustimmen?“, warnt die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff im Interview mit unserer Redaktion vor zu großen Erwartungen. Es dürfe nicht passieren, dass Moskau und Washington über die Köpfe der Ukrainer hinweg einen Deal einfädelten. Ohne die EU sei die Umsetzung eines Waffenstillstands ohnehin nicht möglich. Der müsste von einer internationalen Friedenstruppe abgesichert werden. Dass die USA die Verantwortung in Europa sehen, machte Verteidigungsminister Peter Hegseth am Mittwoch deutlich: „Wir senden keine US-Truppen in die Ukraine.“ Auch einen Nato-Einsatz schloss er aus. Die Sicherheit in Europa zu gewährleisten, sei an erster Stelle Aufgabe der Europäer. Europa müsse künftig auch den überwiegenden Teil der militärischen Hilfen für die Ukraine stemmen.

Der Blick dürfte deshalb auch nach Deutschland gehen. „Ein Waffenstillstand ist nur realistisch mit echten Sicherheitsgarantien für die Ukraine“, warnt Anton Hofreiter (Grüne) gegenüber unserer Redaktion. „Andernfalls wird sich Putin, werden sich Autokraten ermutigt fühlen, weitere Länder zu überfallen.“ Wenn die Ukraine auf die Nato-Mitgliedschaft verzichte, würde das zudem eine riesige Aufrüstung der Ukraine bedeuten, damit sie abschreckungsfähig werde. „Viel sinnvoller ist es, die Kräfte in der Nato zu bündeln und Putin damit deutlich zu machen: Sein aggressives Vorgehen wird nicht geduldet“, schlägt Hofreiter vor. „Solange der Plan ohne echte Sicherheitsgarantien bleibt, bringen Trumps Ideen keinen Frieden in Europa.“ (mit dpa)