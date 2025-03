Putins Nein zur Waffenruhe: Friedensprozess kommt zum Stillstand

Die Hoffnung, dass in diesen Tagen zumindest erste Schritte hin zu einem Ende des Krieges in der Ukraine gemacht werden, hat sich vorerst zerschlagen. Der Kreml will sich aktuell nicht auf eine Waffenruhe einlassen. Einem entsprechenden Plan des Weißen Hauses erteilte der außenpolitische Berater von Russlands Präsident Wladimir Putin, Juri Uschakow, eine Abfuhr.

Die US-Unterhändler hatten sich vor wenigen Tagen mit der Ukraine geeinigt, dass es eine 30-tägige Feuerpause an der gesamten Front geben soll – und dabei massiven Druck auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ausgeübt. Dem Kreml reicht das nicht.

„Das ist nichts anderes als eine Atempause für das ukrainische Militär, mehr nicht“, sagte Uschakow nun dem russischen TV-Sender Rossija 1 über eine Waffenruhe. Dies habe er auch dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, in einem Telefonat erläutert. Es müsse auch die russische Position berücksichtigt werden, betonte er. Das sei bisher nicht der Fall. „Unser Ziel ist eher eine langfristige Friedensregelung, darauf zielen wir ab, eine Friedensregelung, die unsere legitimen Interessen berücksichtigt“, sagte Uschakow.

Hinter den „legitimen Interessen“ Russlands stecken Maximalforderungen: Unter anderem beansprucht die russische Regierung alle besetzten ukrainischen Gebiete einschließlich der Krim – das entspricht 20 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes. Zudem soll sich Kiew verpflichten, nicht der Nato beizutreten sowie keine ausländischen Friedenstruppen im Land zu stationieren. Die erscheinen vielen Experten notwendig, um einen Frieden dauerhaft zu sichern. Die Hoffnung ist, dass sich Putin nicht auf einen Konflikt mit westlichen Streitkräften einlassen würde.

Waffenstillstand in der Ukraine: Prozess steht still

„Der Prozess zu einem Waffenstillstand ist damit zu einem Halt gekommen“, sagt Joachim Krause, ehemaliger Direktor am Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) über das Nein aus Moskau. Er ließe sich nur dann wiederbeleben, wenn Trump jetzt harte Maßnahmen gegen Russland verhängen würde. Doch was wären seine Optionen? „Zölle auf russische Produkte würden nichts bewirken, denn der Handel zwischen den beiden Staaten ist ohnehin eingeschlafen“, sagt Krause. „Anders wäre es, wenn Trump eine massive Erhöhung der Militärhilfe für die Ukraine ankündigen würde oder die Entsendung von US-Truppen.“ Allerdings sei das eher unwahrscheinlich.

„Ich befürchte, dass Trump sich teilweise zurückzieht und die Angelegenheit den Europäern überlässt“, so der Sicherheitsexperte. „Er hat keine klaren Vorstellungen davon, wie man den Krieg beenden soll.“ Und es gebe noch eine andere, deutlich pessimistischere Interpretation der Ereignisse: „Es kann auch sein, dass Trump den Ukrainern nun die russischen Bedingungen praktisch aufzwingen will, also einen Regimewechsel in Kiew, weitgehende Gebietsabtretungen und Abrüstung.“

Ohnehin steht Präsident Selenskyj aktuell stark unter Druck – und das nicht nur am Verhandlungstisch. Er verlor am Donnerstag einen wichtigen Trumpf, den er für Verhandlungen mit Russland lange in der Hand hielt: Den russischen Truppen ist es gelungen, die ukrainische Armee aus Sudscha zu vertreiben. Die Stadt liegt in der russischen Region Kursk, die die Ukraine erobert hatte und im Tausch gegen besetztes ukrainisches Gebiet vorhalten wollte. Zurückerobert wurden zudem die Orte Melowoi und Podol. Am Mittwochabend hatte Putin bei seinem ersten Besuch im Gebiet Kursk die rasche vollständige Befreiung der Region angeordnet.