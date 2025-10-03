Das war keine Ruckrede von Friedrich Merz, höchstens ein Stupser

„Was sehe ich dagegen in Deutschland? Hier herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der Lähmung liegt über unserer Gesellschaft.“ Wer hat es gesagt -- Bundeskanzler Friedrich Merz oder der frühere Bundespräsident Roman Herzog vor beinahe drei Jahrzehnten? Es war Letzterer und seine Analyse über den damaligen Zustand des Landes trifft eins zu eins auf den heutigen zu. Damals regierte Helmut Kohl als Kanzler und dem Einheitsrausch war der Einheitskrach gefolgt.

Deutschland ist heute wieder an diesem Punkt der bleiernen Selbstfesselung. Kein Wachstum, keine Zuversicht, eine satte Bürokratie, ausufernde Kosten für den Sozialstaat. Die Rede von Friedrich Merz von diesem Tag der Deutschen Einheit wird aber nicht in die Geschichte eingehen wie die Herzog-Rede. Statt eines Rucks war sie höchstens ein Schubser. Kein rhetorisches Feuer schlug Funken. Wenn die Reformen auch so kraftlos ausfallen, wird es nichts mit einem neuen Aufschwung.

Gerhard Schröder hatte den Mut, den Merz noch nicht zeigt

Es ist eine Gesetzmäßigkeit in der Politik, dass Einschnitte erst dann gemacht werden, wenn es nicht mehr anders geht, wenn das Land mit dem Rücken zur Wand steht, wenn selbst die Betroffenen einsehen müssen, dass es nicht mehr aufzuschieben ist. Staatskunst ist das nicht, aber genuin politisch. Helmut Kohl hatte nicht mehr die Kraft dazu nach 16 Jahren an der Macht. Er wurde abgewählt und sein Nachfolger Gerhard Schröder hatte den Mut zur Veränderung mit seiner Agenda 2010. Was ist, wenn Merz nicht die Courage hat? Anders als nach Kohl weiß heute keiner, wer und was nach ihm kommt. Seinerzeit folgte der Wechsel zu Schröder im klassischen Schema der Bundesrepublik. Nach der CDU übernahm die SPD die Regierung. Wenn Merz scheitert, gerät das politische System in unbekannte Gewässer – mit offenem Ausgang.

Womöglich würde die radikale AfD stärkste Kraft, schon heute führt sie die Umfragen an. Die alten Parteien der Mitte müssten womöglich ein kompliziertes Dreierbündnis schmieden, um eine Mehrheit zu bilden. Das Beispiel der Ampel-Koalition hat gezeigt, wie gründlich sich solch ein Zusammenschluss blockieren und verhaken kann. Merz muss es hinbekommen mit der SPD. Er hat die Chance und die Pflicht, dass nach Schröder wieder ein entschiedener Anführer im Kanzleramt regiert. Angela Merkel hat Schröders Früchte genossen und alles Modernisieren fahren lassen. Genosse Olaf Scholz kam über die Rolle des Moderators seiner Koalition nicht hinaus. Für den Kanzler Friedrich Merz ist beides zu wenig. Durch ihn muss der Ruck zuvörderst gehen.